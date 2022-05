Điểm hấp dẫn của Billboard Music Award 2022 trên FPT Play

Sở hữu dàn line-up đặc sắc và bảng đề cử 62 hạng mục cạnh tranh gay gắt, sức hút của Billboard Music Award 2022 trên FPT Play không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Billboard Music Awards (BBMAs) là hai trong số ít giải thưởng âm nhạc thường niên có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Với bộ tiêu chí đánh giá khác biệt, BBMAs vinh danh sức ảnh hưởng đại chúng thay vì chỉ dựa trên đánh giá của giới chuyên môn như Grammy.

Trong gần 30 năm, BBMAs đã tôn vinh các thành tựu cùng những cái tên nổi tiếng nhất làng nhạc thế giới. BBMAs là chương trình trao giải âm nhạc duy nhất có kết quả được xác định bởi thành tích trên bảng xếp hạng Billboard. Đây là hướng dẫn cơ bản để xếp hạng mức độ phổ biến của nghệ sĩ, bài hát và album, đồng thời là thước đo cuối cùng của sự thành công trong âm nhạc. Do đó, tiêu chí này đã tạo nên sức hút riêng biệt, giúp giải thưởng luôn được khán giả đón nhận và trông chờ suốt từ năm 1990 đến nay.

Dàn nghệ sĩ trình diễn đáng chú ý

Năm nay, lễ trao giải BBMAs sẽ được tổ chức tại trung tâm sự kiện MGM Grand Garden Arena (Las Vegas), bắt đầu từ 7h thứ hai ngày 16/5 (giờ Việt Nam). Sự kiện được FPT Play trình chiếu trực tiếp và duy nhất trên tất cả nền tảng của đơn vị.

Rapper người Mỹ Megan Thee Stallion sẽ xuất hiện trong sự kiện năm nay.

Trước thềm sự kiện, phía nhà sản xuất MRC và kênh NBC đã công bố thông tin về dàn line-up (nghệ sĩ biểu diễn) với 9 nghệ sĩ xác nhận tham gia trình diễn. Danh sách này bao gồm Florence + The Machine, Maxwell, Morgan Wallen, Silk Sonic, Burna Boy, Latto, Megan Thee Stallion, Rauw Alejandro và Red Hot Chili Pepper.

Trái với sự trông đợi của khán giả toàn cầu, nhóm BTS thông qua BigHit Music đã chính thức thông báo không góp mặt tại sự kiện BBMAs năm nay. Quyết định này được cho là để các chàng trai tập trung cho album mới Proof sắp phát hành. Tuy nhiên, BBMAs vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt khi những hé lộ đầu tiên về các tiết mục khiến fan US-UK háo hức chờ đón.

Florence Welch của nhóm Florence + The Machine sẽ góp giọng trong BBMAs 2022 sau nhiều năm vắng bóng.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Red Hot Chili Pepper sẽ đánh dấu lần tái ngộ đầu tiên của ban nhạc funk rock huyền thoại sau 23 năm vắng bóng tại BBMAs. Siêu sao nhạc rap Megan Thee Stallion cũng hứa hẹn mang đến phần trình diễn máu lửa với ca khúc chưa từng công bố. Sân khấu của MGM Grand Garden Arena sẽ thêm phần đa dạng với phần trình diễn của Burna Boy và Rauw Alejandro, trên nền giai điệu Latin của Puerto Rico và Afro-fusion từ lục địa đen.

Ban tổ chức BBMAs cũng cho biết lễ trao giải sẽ được dẫn dắt bởi Sean 'Diddy' Combs, đánh dấu 25 năm anh được trao giải thưởng BBMAs đầu tiên với album No way out. Sự có mặt của Sean 'Diddy' Combs cùng những cái tên xuất sắc trong làng nhạc thế giới sẽ níu chân khán giả đến những phút cuối của chương trình.

Cuộc cạnh tranh đề cử

Nhờ tính đặc sắc trong phần biểu diễn, tâm điểm của BBMAs 2022 là 36 hạng mục giải thưởng sẽ được xướng lên trong ít ngày tới. Hạng mục quan trọng nhất năm, Top Artist, là cuộc cạnh tranh gắt gao giữa Doja Cat, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift và The Weeknd.

The Weeknd là nghệ sĩ solo nhận được nhiều đề cử nhất BBMAs 2022.

Kết quả BBMAs năm nay được đánh giá khó đoán trước. Theo thống kê, The Weeknd hiện là ca sĩ nắm giữ nhiều đề cử nhất với 17 hạng mục. Bên cạnh Top Artist còn có Top Male Artist hay Top Hot 100 Artist…, giúp anh có đủ cơ hội soán ngôi Drake để trở thành nghệ sĩ bội thu nhất giải BBMAs mọi thời đại.

Doja Cat xếp ngay sau The Weeknd với tổng cộng 14 đề cử để trở thành nữ ca sĩ có nhiều đề cử nhất. Những cái tên tiếp theo lần lượt gọi tên Justin Bieber, Kanye West và Olivia Rodrigo với mỗi người 13 đề cử. Drake có 11 đề cử. Dua Lipa và Ed Sheeran có mỗi người 9 đề cử, còn The Kid LAROI có 8. Taylor Swift, Giveon mỗi người 7 đề cử.