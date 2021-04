Điểm du lịch được gọi là 'nàng thơ của Kon Tum'

Câu 2: Nhận định nào chính xác về thị trấn Măng Đen? Cao hơn 1.200 m so với mực nước biển

Nhiều đồi núi bao quanh

Nhiệt độ mát mẻ quanh năm

Cả 3 nhận định trên Tên gọi Măng Đen theo tiếng người Mơ Nâm có nghĩa là vùng đất phẳng và lớn. Có độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, se lạnh nhiệt độ không cao chỉ giao động trung bình từ 16-22 độ C, rừng nguyên sinh bao bọc, có độ che phủ hơn 80% diện tích tự nhiên. Do khí hậu ôn hòa nên ở đây có khá nhiều hệ động thực vật sinh sống, hoa nở bốn mùa, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Kontum.gov.vn.