Điểm dã ngoại ven sông tại 'thiên đường du lịch' Daegu

Quảng trường Gangjeongbo The ARC tại Daegu là điểm giao cắt của hai con sông Nakdong và Geumho. Đây là nơi không gian lộng gió, phù hợp với những chuyến đi lãng mạn, thư giãn.

Là một trong các thành phố trung ương lớn của Hàn Quốc, những năm gần đây, Daegu nỗ lực phát triển mảng du lịch mới với các con phố thời trang, cảnh thiên nhiên núi non kỳ vĩ và nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử.

Cách thủ đô Seoul khoảng 238 km, tương đương 1,5 tiếng đi tàu siêu tốc, Daegu được đông đảo du khách yêu thiên nhiên lựa chọn là điểm đến lý tưởng cho những buổi dã ngoại cuối tuần.

Không gian cắm trại ngắm sông núi lãng mạn

Được mệnh danh là điểm dã ngoại đặc trưng của Daegu, quảng trường Gangjeongbo The ARC có cảnh quan thoáng đãng, nên thơ giữa hai dòng sông hiền hoà. Nơi đây có bãi cỏ rộng rãi, được quy hoạch để trẻ em thoải mái vui chơi, chạy nhảy. Vào mùa hè, quảng trường sử dụng hệ thống phun nước trên mặt đất, tạo nên không gian mát mẻ, thú vị.

Quảng trường Gangjeongbo giữa dòng chảy của sông Nakdong và Geumho.

Nhìn từ xa, quảng trường hiện lên như một bức tranh sơn thủy nên thơ. Phía xa trên thượng nguồn của dòng sông là công trình thủy lợi Gangjeongbo với khối kiến trúc đồ sộ.

Bãi cỏ ở đây cho phép người dân cắm trại vào mỗi cuối tuần. Các gia đình thường đến đây dựng lều bạt cắm trại hoặc tổ chức tiệc nướng BBQ. Xung quanh khu vực này cũng có sẵn các dịch vụ tiện ích như thuê xe đạp điện, nhà hàng, quán cà phê..., thích hợp cho những buổi chiều cuối tuần dạo chơi cùng người thân, xua tan căng thẳng.

Người dân vui chơi bên bãi cỏ ở quảng trường Gangjeongbo.

Trải nghiệm sự kiện nghệ thuật độc đáo ngoài trời

Quảng trường Gangjeongbo thường được sử dụng làm nơi tổ chức các chương trình, sự kiện, trong đó có triển lãm nghệ thuật hiện đại Gangjeong Daegu với quy mô lớn. Nếu tới đây đúng dịp, du khách có thể lưu giữ nhiều hình ảnh đẹp.

Quảng trường Gangjeongbo The ARC thường xuyên tổ chức các sự kiện ngoài trời.

Đặc biệt, một liên hoan phim lớn đã được tổ chức tại đây vào mùa hè năm 2019. Sự kiện lấy chủ đề những bản nhạc phim nổi tiếng như Những kẻ khờ mộng mơ (Lalaland - 2016), Người đẹp và quái vật (Beauty and The Beast - 2017), Yêu cuồng si (Begin again - 2013)…, tạo thành một thước phim chiếu trên màn hình 300 inch. Sự kiện đã được khán giả quan tâm ủng hộ nhiệt tình.

Kỳ quan kiến trúc đẹp nhất Daegu - Trung tâm Văn hóa The ARC

“Nhân vật chính” của quảng trường The ARC là tòa kiến trúc đặc sắc mang tên Trung tâm Văn hóa The ARC. Thoạt nhìn, công trình này tựa như chiếc tàu UFO hoành tráng, lại mang vẻ ngoài giống một chú cá voi khổng lồ nhảy lên từ mặt nước. Tên của tòa The ARC là viết tắt của “Architecture of River Culture” hay “Artistry of River Culture”, lấy cảm hứng từ văn hóa sông nước của hai con sông trong khu vực.

Đại sảnh ấn tượng bên trong The ARC.

Bên trong, tầng B1 của The ARC là không gian triển lãm và phòng tranh nghệ thuật. Tầng 1 và tầng 2 là rạp chiếu 360 độ với chủ đề “Nước”. Công trình nghệ thuật tiêu biểu tại The ARC là 1.000 bức tượng người cúi chào du khách ở lối vào tầng 1. Tại tầng 3 của tòa nhà, du khách có thể sử dụng đài quan sát để ngắm quang cảnh núi sông và quảng trường Gangjeongbo thu gọn trong tầm mắt. Tòa nhà không thu phí vào cửa, du khách có thể tự do tham quan khu vực này.

Dọc xuống phía bờ sông sau tòa The ARC, du khách có thể thư giãn với nhiều môn thể thao giải trí thú vị như đạp vịt, xe đạp nước, thuyền đạp chân hay cano điện. Đạp vịt và xe đạp trên nước là hoạt động dành cho 1 đến 2 người. Nhóm du khách từ 4 người trở lên có thể trải nghiệm chèo thuyền gia đình tự lái, ngồi thuyền truyền thống hoặc lướt cano. Phí thuê thuyền cho nhóm 1-2 người là 15.000 won (tương đương 300.000 đồng); thuyền cho nhóm 4 người là 20.000-25.000 won (tương đương 400.000-500.000 đồng). Tại đây còn có thuyền dịch vụ dành cho các đoàn khách 4-10 người, phí thuê 12.000 won/người (tương đương 240.000 đồng/người).

Vi vu quanh quảng trường cùng xe điện ba bánh.

Trong số các loại hình giải trí tại the ARC, được yêu thích nhất phải kể đến xe đạp điện và ôtô điện 3 bánh. Du khách có thể vi vu qua từng góc của quảng trường Gangjeongbo, đón làn gió dịu mát cuối ngày trên chiếc xe điện. Tại đây có nhiều cửa hàng cho thuê đồ cắm trại chuyên dụng. Với chi phí khoảng 30.000 won (600.000 đồng), bạn có thể thuê một bộ lều bạt sử dụng trong 4 tiếng. Các quán cà phê và nhà hàng có menu đa dạng, phục vụ cho buổi nhâm nhi, vui chơi của du khách.