'Dịch vụ giao hàng của Be tăng trưởng 200% trong mùa dịch'

Đó là chia sẻ của đại diện Be về thành tựu hãng đạt được, bất chấp ảnh hưởng và rủi ro từ dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Trong đợt tái bùng phát lần này, dịch Covid-19 lây lan mạnh với quy mô lớn. Vì vậy, người bán và người mua ưu tiên sử dụng các dịch vụ đặt hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi để không mất nhiều thời gian di chuyển và hạn chế rủi ro về dịch bệnh.

Giao hàng có bảo hiểm hàng hóa

Chị Kim Hoa (kinh doanh nông sản hữu cơ tại quận Bình Thạnh) cho biết: “Ngày thường tôi cũng bán theo hình thức giao hàng. Trong mùa dịch, ở nhà nhiều nên tôi chuẩn bị nguồn cung lớn hơn. Nhưng làm nhiều vậy cũng không đáp ứng hết đơn hàng của khách. Giao đơn liền tay cho mấy anh shipper mà còn muốn không kịp”.

Các chủ shop online như chị Hoa đã giúp dịch vụ giao hàng beDelivery tăng mạnh. Theo đại diện hãng, tổng đơn hàng giao hàng và đi chợ hộ của Be trong tháng 5 và đầu tháng 6 tăng 200% so với cùng kỳ 2020. Riêng hình thức giao hàng đa điểm dừng đạt tăng trưởng đến 340% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời dịch, ứng dụng Be cũng áp dụng chương trình ưu đãi phí giao hàng đến 50% cho khách hàng mới. Các khách hàng là chủ cửa hàng cũng được đăng ký một gói riêng giảm giá đến 30%.

Đơn giao hàng và đi chợ hộ trong tháng 5 và đầu tháng 6 của Be tăng mạnh.

Một số chủ hàng chia sẻ, điểm nổi bật trong dịch vụ giao hàng mùa dịch là giải pháp giao hàng đa đơn. Theo đó, dịch vụ beDelivery cho phép mỗi chủ shop đặt 10 điểm giao trong cùng một đơn hàng và được đặt nhiều đơn hàng cùng lúc (không ghép đơn giao hàng của nhiều chủ shop với nhau).

Hình thức này phù hợp với các cửa hàng đặc sản, đồ tươi sống, đồ đông lạnh hoặc thức ăn nóng vì tốc độ giao nhanh hơn so với cách ghép đơn cthường thấy. Chủ cửa hàng cũng dễ theo dõi lộ trình, quản lý chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí.

Tạo sự an tâm cho khách hàng, Be còn cung cấp dịch vụ bảo hiểm đơn hàng vận chuyển khi hàng hóa gặp rủi ro thiệt hại, mất cắp do thiên tai, cháy nổ, tai nạn, trộm cướp.... Với phí bảo hiểm 2.000 đồng, khách hàng sẽ được bồi thường đến 1 triệu đồng cho mỗi điểm đến của đơn hàng.

Chú trọng an toàn của tài xế

Trong bối cảnh dịch còn nhiều phức tạp, tài xế dịch vụ giao hàng của Be luôn áp dụng nguyên tắc “beClean đặc biệt” để phòng dịch: Khai báo y tế bắt buộc vào đầu giờ sáng hàng ngày, luôn đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện, sát khuẩn tay thường xuyên. Các tài xế cũng liên hệ người nhận chuẩn bị sẵn tiền COD hoặc khuyến khích khách sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, và sẵn sàng từ chối cung cấp dịch vụ nếu khách hàng không tuân thủ quy định phòng dịch.

Một giải pháp khác thể hiện sự quan tâm của hãng xe này cho tài xế là nếu bác tài nhiễm Covid-19 (trường hợp F0) hoặc nghi nhiễm (trường hợp F1, F2) kể từ ngày 27/4, sẽ được hãng xe đảm bảo giữ phân hạng “Tài xế than thiết”. Ngoài việc quyền lợi không ảnh hưởng, trong thời gian tài xế điều trị và thực hiện cách ly theo quy định, các tài xế được hỗ trợ tài chính đến 3 triệu đồng/trường hợp.

Be hỗ trợ tài chính đến 3 triệu đồng/người cho các tài xế phải cách ly theo quy định.

Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, mọi hoạt động của đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng. Song song với nhu cầu sử dụng dịch vụ giao hàng tăng cao của người dùng, chủ cửa hàng, giới tài xế cũng thêm nhiều áp lực với các quy định về di chuyển hạn chế, thời gian giao hàng, an toàn sức khỏe…

Các chính sách thay đổi linh hoạt trong mùa dịch của Be góp phần giúp khách hàng tối ưu hiệu quả sử dụng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho cả tài xế lẫn khách hàng.