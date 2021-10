Dịch vụ đặt cơm trưa, đồ ăn tặng nhân viên văn phòng hậu giãn cách

Lo ngại việc mua cơm trưa tự do sẽ tăng khả năng lây nhiễm virus tại nơi làm việc, nhiều công ty ở TP.HCM đã đặt phần ăn với số lượng lớn tặng cho tập thể nhân viên.

Một tuần qua, từ thời điểm hoạt động văn phòng trở lại, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (quận Bình Thạnh, TP.HCM) mỗi ngày đều đặt hơn 50 suất ăn trưa cho nhân viên của mình.

Chia sẻ với Zing, đại diện công ty cho biết việc làm này nhằm tránh tình trạng nhân viên phải tiếp xúc với shipper khi mua đồ ăn từ ngoài, hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, đây còn là biện pháp động viên tinh thần nhân sự sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài.

"Chúng tôi đặt số lượng suất ăn lớn được giao đến cùng lúc, giúp nhân viên không phải đi ra đường mua đồ ăn trưa hoặc gọi shipper. Khi đi làm tại văn phòng trở lại, việc đảm bảo an toàn phòng dịch là quan trọng nhất", người đại diện nói.

Rộ xu hướng đặt suất ăn trưa tập thể

Sau khi TP.HCM nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội, nhiều công ty đã yêu cầu nhân viên đi làm trở lại tại văn phòng, nhà máy.

Câu chuyện ăn trưa tại nơi làm việc trở thành vấn đề khó xử trong trạng thái bình thường mới. Không ít nhân viên mang theo phần cơm từ nhà, đứng xếp hàng khá đông tại canteen văn phòng chờ sử dụng lò vi sóng. Một số khác lại đặt đồ ăn từ ứng dụng giao hàng, khiến công ty lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Lúc này, nhiều nhà quản lý đã lựa chọn biện pháp đặt suất ăn trưa số lượng lớn cho tập thể nhằm có thể đảm bảo quy tắc phòng dịch cũng như chất lượng đời sống cho nhân sự.

Hàng trăm suất ăn trưa được đóng gói, chuẩn bị kỹ lưỡng và giao đến một văn phòng tại TP.HCM vào ngày 6/10.

Tương tự, Công ty trang thiết bị y tế Thời Thanh Bình (quận 8) mỗi ngày đều đặt hơn 100 suất ăn cho tập thể cán bộ, công nhân viên, chia thành 3 bữa sáng, trưa và tối.

Đại diện công ty cho biết đã liên hệ qua một nền tảng cung ứng thực phẩm trực tuyến, đặt các suất ăn nấu sẵn phục vụ nhân viên làm việc "3 tại chỗ" tại nơi làm việc.

"Từ tháng 9, khi thực hiện '3 tại chỗ', chúng tôi đã đặt suất ăn nấu sẵn để đảm bảo thuận tiện và an toàn. Người giao hàng tới phải đảm bảo thực hiện 5K, phun khử khuẩn kiện hàng trước khi bàn giao, đồng thời giữ khoảng cách tối đa khi gặp gỡ", người đại diện chia sẻ.

Cũng theo người này, công ty chị đặt phần ăn xuyên suốt trong tuần, yêu cầu được thay đổi món mỗi ngày. Việc đặt suất ăn cùng một đơn vị giúp dễ dàng trong việc liên hệ, được đảm bảo thời gian giao hàng đồng nhất, tuy nhiên chất lượng món ăn chưa được đa dạng.

"Mỗi tuần, chúng tôi đặt suất ăn theo menu được nền tảng cung cấp. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều ngày vẫn bị giao trùng món. Chất lượng món ăn khá tốt, vài món nấu không hợp khẩu vị, chúng tôi yêu cầu thay đổi cho những ngày sau", người đại diện cho hay.

Ăn trưa an toàn

Theo anh Nguyễn Hồ Mạnh Khang, Giám đốc truyền thông nền tảng cung cấp thực phẩm trực tuyến PITO tại TP.HCM, có rất nhiều công ty đã liên hệ với anh để đặt suất ăn số lượng lớn cho nhân viên của mình trong và sau giai đoạn giãn cách xã hội.

"Hiện tại, các văn phòng làm việc trở lại nhưng canteen tòa nhà chưa mở cửa, quán xá chưa hoạt động lại nhiều do người làm về quê. Ngoài ra, các ứng dụng giao hàng cũng khá chậm trễ bởi thiếu shipper. Do vậy, các công ty đã đặt suất ăn qua nền tảng của chúng tôi để nhanh chóng và an toàn.

Thông thường, mỗi công ty đặt hàng chục đến hàng trăm suất mỗi ngày cho nhân viên của mình. Cũng có những nhóm nhân viên chỉ 5-7 người liên hệ đặt cơm, chúng tôi đều tiếp nhận", anh Khang nói với Zing.

Anh Khang cho biết để cung cấp đủ hàng nghìn suất ăn mỗi ngày cho các công ty, PITO đã làm việc với nhiều đối tác là nhà hàng, cửa tiệm và cá nhân có thể đáp ứng khả năng chế biến số lượng lớn. Những đối tác cung ứng này cũng phải cam kết về chất lượng thực phẩm cũng như quy định phòng chống dịch.

Nhân viên một văn phòng tại TP.HCM nhận những suất ăn được chế biến sẵn, sử dụng tại bàn làm việc cá nhân.

Trước đó, nền tảng của anh Khang cũng đã cung cấp hàng nghìn suất ăn cho các doanh nghiệp TP.HCM thực hiện "3 tại chỗ" trong dịch.

Theo anh Khang, khi để nhân viên sản xuất, sinh hoạt và nghỉ ngơi ngay tại nhà máy, các công ty chú trọng nhất vấn đề phòng dịch. Do vậy, thay vì sử dụng bếp ăn tập thể với lượng hàng hóa ra vào khó kiểm soát, họ đặt suất ăn chế biến sẵn nhằm đảm bảo an toàn.

"4 tháng giãn cách xã hội, chúng tôi chủ yếu giao hàng đến những công ty '3 tại chỗ'. Giờ đây những doanh nghiệp này đã không còn thực hiện mô hình như vậy, nhưng lượng đặt hàng của chúng tôi vẫn không giảm bởi nhiều công ty, văn phòng khác đã mở cửa trở lại và vẫn cần suất ăn trưa đáp ứng tiêu chuẩn phòng dịch", anh cho hay.

Một số set thực phẩm ready to cook được nhiều công ty đặt hàng, dành tặng nhân viên.

Ngoài cung cấp suất ăn chế biến sẵn, nền tảng của anh Khang còn có những set thực phẩm đã sơ chế và đóng gói (ready to cook), giúp khách hàng có thể tự nấu nướng đơn giản tại nhà theo hướng dẫn. Theo anh Khang, người dùng thường mất 15 phút để có được phần ăn chất lượng từ mỗi set thực phẩm.

"Nhiều công ty đặt những set ready to cook làm quà tặng cho đối tác hoặc nhân viên vẫn làm việc tại nhà. Trước đây, họ đặt set rau củ, giờ lại chuộng những thực phẩm dễ dàng chế biến như vậy. Nhưng tại các văn phòng, họ vẫn ưu tiên các suất cơm nấu sẵn hơn nhiều", anh chia sẻ.