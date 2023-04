DIC Corp mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ HDBank

Sau khi mua lại trước hạn hai lô trái phiếu vào tháng 11/2022, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - DIG) tiếp tục mua thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

DIC Corp đã mua lại trước hạn phần lớn trái phiếu trong 3 lô trái phiếu phát hành cho HDBank cuối năm 2021. Ảnh: Chí Hùng.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - DIG) vừa có thông báo về việc đã thành công mua lại trước hạn lô trái phiếu DIGH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng .

Theo đó, nhà phát triển bất động sản này đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001 và giảm dư nợ trái phiếu thuộc đợt phát hành này về 0 đồng.

Trái chủ của lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HDB).

Thực tế, đây không phải lô trái phiếu đầu tiên được DIC Corp mua lại trước hạn. Thời gian gần đây, nhà phát triển bất động sản này đã liên tục có động thái mua lại trái phiếu.

Cụ thể, cuối năm 2021, công ty này đã phát hành lô trái phiếu mang mã DIGH2124002 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng , đáo hạn ngày 30/9/2024, lãi suất 11,85%/năm. Tuy nhiên, lô trái phiếu này đã được DIC Corp mua lại 539 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giảm dư nợ trái phiếu trong lô phát hành này còn lại là 461 tỷ đồng .

Tương tự, đối với lô trái phiếu mã DIGH2124003 giá trị 1.500 tỷ đồng , đáo hạn ngày 26/11/2024, lãi suất 13,45%/năm, công ty cũng đã mua lại 1.061 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022, giảm giá trị còn lại xuống 439 tỷ đồng .

Như vậy, sau giao dịch, DIC Corp còn khoảng 900 tỷ đồng dư nợ trái phiếu thuộc hai lô kể trên.

Được biết, cả 3 lô trái phiếu trên của DIC Corp đều có thời hạn 3 năm, tới từ 3 đợt phát hành vào cuối năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, 3 lô trái phiếu này là các khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu thường với trái chủ duy nhất là HDBank. Tổng số tiền huy động được từ 3 lô này là 3.500 tỷ đồng .

Liên quan hoạt động kinh doanh của DIC Corp, nhà phát triển bất động sản này gần đây cũng liên tục ghi nhận biến động trong cơ cấu cổ đông, khi cổ đông lớn - Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân - liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu DIG và không còn là cổ đông lớn từ ngày 27/3.

Trong giao dịch gần nhất, Thiên Tân đã bán hơn 2,7 triệu cổ phiếu DIG, giảm sở hữu tại doanh nghiệp này từ 5,15% về còn 4,7% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Thiên Tân chính thức không còn là cổ đông lớn tại DIC Corp và không thuộc diện phải công bố thông tin khi phát sinh các giao dịch tiếp theo.

Trong những năm trước, Thiên Tân là một trong hai cổ đông tổ chức lớn nhất tại DIC Corp cùng với Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land). Trong đó, Thiên Tân nắm 16,8% vốn và Him Lam Land nắm 18,8%.

Tuy vậy, sau khi cổ phiếu DIG của DIC Corp vào “sóng” tăng gấp nhiều lần từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, cổ đông lớn Him Lam Land đã liên tục thoái vốn ra.

Đến cuối năm 2022, cổ đông lớn Thiên Tân cũng liên tục rút vốn khỏi doanh nghiệp địa ốc này.