Địa phương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các đơn vị đăng kiểm

Bộ GTVT cho hay nghị định mới sẽ phân cấp cho địa phương (gồm sở GTVT, Sở KH&CN) thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm định cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đăng kiểm.

Ngày 2/6, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo một số bộ, ngành về tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ nội hàm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm, nhất là một số hoạt động có liên quan đến kỹ thuật để địa phương có thể triển khai; gắn trách nhiệm địa phương và thực hiện quản lý Nhà nước thông qua quy hoạch mạng lưới đơn vị đăng kiểm. Đồng thời, cần hài hòa trong tiếp nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật về đăng kiểm của các nước, các hãng xe, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Các đơn vị đăng kiểm của ngành công an, quân đội (đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định ôtô) được tham gia kiểm định phương tiện dân sự khi được Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng cho phép kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế.

Bên cạnh đó, cần có quy định, giải pháp để chủ xe quan tâm đến "sức khỏe" của phương tiện, thực hiện kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại xe giữa hai kỳ đăng kiểm… làm cơ sở để kiểm định phương tiện trong lần tiếp theo.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Khôi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết Nghị định 139/2018 sẽ được sửa đổi theo hướng tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ kiểm định ôtô; thực hiện phân cấp cho địa phương gồm sở GTVT, Sở KH&CN thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm định cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đăng kiểm đồng thời tập huấn, đào tạo đội ngũ nhân lực cho hoạt động đăng kiểm của các sở GTVT.

Đồng thời, dự thảo nghị định lần này cũng quy định rõ Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thống nhất quản lý hoạt động đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Sở GTVT chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước trong phạm vi địa phương và các đơn vị đăng kiểm thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng thống nhất chương trình phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu kiểm định, truyền số liệu, quản lý dữ liệu xe cơ giới kiểm định và cơ sở dữ liệu đăng kiểm viên trên cả nước; kết nối, chia sẻ dữ liệu xe cơ giới kiểm định với các cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước

Về điều kiện hoạt động của đơn vị đăng kiểm, Bộ GTVT tiếp thu ý kiến đề nghị có tối thiểu một lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định; bỏ quy định cứng về thiết bị, máy móc, tổ chức nhân sự của đơn vị đăng kiểm nhưng siết các khâu kiểm định trên quan điểm "mở về công suất, siết về kỹ thuật, kết quả kiểm định".