Địa ốc Him Lam bán vốn tại DIC Corp

Nối tiếp đà bán của công ty Thiên Tân, Him Lam Land cũng vừa thoái vốn 10 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu đang ở vùng đỉnh.

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa thông báo bán tổng cộng 10 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – Mã chứng khoán: DIG) trong hai ngày 16-17/8 theo phương thức khớp lệnh trên thị trường.

Giao dịch này khiến sở hữu của Him Lam Land giảm từ 87,1 triệu xuống 77,1 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu giảm từ 21,25% xuống còn 18,81%.

Động thái bán vốn diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DIG liên tục tăng mạnh lên vùng đỉnh lịch sử 34.800 đồng/cổ phiếu, tăng gần 62% so với cuối năm ngoái. Tạm tính theo giá đóng cửa trung bình khoảng 33.000 đồng/cổ phiếu, Him Lam Land có thể thu về khoảng 330 tỷ đồng .

Him Lam Land là một công ty bất động sản thuộc hệ sinh thái Him Lam của doanh nhân Dương Công Minh – người cũng đang là Chủ tịch HĐQT Sacombank. Him Lam là tập đoàn tư nhân lớn trong cả nước với nhiều mảng kinh doanh chính, trong đó bất động sản là “xương sống” trong mô hình hoạt động. Ngoài ra Him Lam còn được biết đến là cổ đông sáng lập LienVietPostBank, tham gia mảng giáo dục (hệ thống trường Hoàng Mai), công trình giao thông hay các dự án golf (Golf Long Biên, Golf Tân Sơn Nhất)…

Bên cạnh Him Lam thì một tổ chức khác cũng đang thoái vốn DIC Corp. Đầu tư Phát triển Thiên Tân mới đây đã bán hơn 13,6 triệu cổ phiếu DIG để giảm lượng nắm giữ xuống gần 69 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ giảm còn 16,83% tính đến ngày 12/8.

2 tổ chức này là từng liên tục gom mua cổ phiếu DIG trở thành cổ đông lớn tại DIC Corp từ tháng 12 năm ngoái. Hiện Him Lam và Thiên Tân cũng là hai cổ đông lớn nhất của DIC Corp với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 18,81% và 16,83%.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA DIC CORP Tính đến 19/8 Nhãn Nhóm gia đình chủ tịch Him Lam Land Thiên Tân Khác Tỷ lệ sở hữu % 20.3 18.8 16.8 44.1

Trái ngược với động thái bán của tổ chức, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó chủ tịch HĐQT DIC Corp lại mua thêm 3 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 12/7 đến 10/8 để nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên gần 39 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 9,45%. Ông Cường là con trai của chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn và gia đình này đang sở hữu tổng cộng hơn 83 triệu cổ phiếu DIG, tương đương khoảng 20,3% vốn.

Ngoài ra trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP từ ngày 16/8 đến 25/8 sắp tới, ông Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (con gái ông Tuấn) dự kiến mua lần lượt 2,5 triệu và hơn 1,4 triệu cổ phiếu DIG với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của gia đỉnh chủ tịch DIC Corp có thể còn tăng lên trong thời gian tới.