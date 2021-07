Địa điểm ấn tượng tại Quy Nhơn hút giới trẻ

Đồi cát Phương Mai: Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 20 km, đồi cát Phương Mai có diện tích lớn với địa hình thoai thoải, uốn cong như hình ảnh một thiếu nữ. Đồi cát có độ cao trung bình 20-30 m, cũng có nơi cao đến 100 m so với mực nước biển và là một trong những đồi cát cao nhất miền Trung. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng, với những đường vân cát thay đổi liên tục theo chiều gió thổi. Rảo bước trên những hạt cát mềm mịn, vàng ươm trong nắng, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc trong một hoang mạc rộng lớn ở nửa kia bán cầu. Ảnh: Ontravel.

Eo Gió: Cách thành phố khoảng 20 km, Eo Gió là một trong những địa danh “must go” khi đến Quy Nhơn. Eo biển xanh, bao quanh là những dãy núi đá cao với nhiều hình thù lạ mắt khiến khung cảnh nơi đây tráng lệ mà không kém phần lãng mạn. Ghé Eo Gió vào sáng sớm, bạn có thể ngả lưng trên những phiến đá to, tắm mình dưới ánh nắng ban mai, lắng nghe tiếng sóng biển xô bờ và cảm nhận từng đợt gió mát lành. Bạn cũng có thể thả bước bên cung đường đi bộ ven biển được tạo nên từ hàng nghìn bậc thang xếp dài, nằm giữa lưng chừng núi non hùng vĩ. Ảnh: Shutterstock.

Kỳ Co: Địa danh được ví như “Maldives Việt Nam” nằm dưới chân núi Phương Mai, thuộc xã đảo Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Đây là điểm du lịch lý thú với với 2 mặt giáp núi và một mặt giáp biển. Một trong những điểm đặc trưng của Kỳ Co là nước biển ở đây có 2 màu rõ rệt: Gần bờ là màu xanh lam trong vắt, có thể nhìn tận đáy, xa dần nước biển màu xanh đậm như dải lụa nhấp nhô mềm mại. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co: Nằm không xa Eo Gió, Kỳ Co, khu đô thị du lịch biển phong cách Nhật Takashi Ocean Suite đang dần hình thành. Với kiến trúc độc đáo cùng hệ thống tiện ích hoàn thiện, nơi đây hứa hẹn giúp nối dài các trải nghiệm tại Quy Nhơn của tín đồ xê dịch. Sau khi đắm chìm trong không gian hoang sơ tại Eo Gió, du khách có thể ghé nơi đây để cảm nhận trọn vẹn văn hóa, tinh thần xứ phù tang với cổng Torii, đồi diều cá Koi, con đường đèn lồng, con đường tre, giao lộ Shibuya, vườn Thiền, khu trà đạo, làng ninja, phố hoa tuyết, vườn hoa anh đào… và trải nghiệm loạt tiện ích độc đáo. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Tuyến nội dung Khám phá tọa độ chill tại Quy Nhơn do Zing News và Takashi Ocean Suite Kỳ Co đồng thực hiện nhằm cập nhật xu hướng và những địa điểm du lịch mới, giúp độc giả có thêm thông tin cho hành trình trải nghiệm của bản thân. Nằm ngay bên bán đảo Phương Mai, khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một Nhật Bản “thu nhỏ” và mở ra hành trình thuận tiện khám phá các danh thắng Quy Nhơn liền kề bên cạnh. Độc giả theo dõi thông tin chi tiết tại đây.