Di sản của huyền thoại thời trang Nhật Bản

Câu chuyện về vẻ ngoài đặc trưng của Steve Jobs bắt đầu khi ông đến thăm các văn phòng của Sony ở Nhật Bản. Lúc đó, Steve Jobs thích những bộ đồng phục do Miyake thiết kế, theo nhà đồng sáng lập Apple Walter Isaacson. Doanh nhân này đã yêu cầu thay bộ vest sang đồng phục cá nhân thoải mái hơn cho các nhân viên. Do đó, nhà thiết kế đã tạo ra hàng trăm chiếc áo cổ lọ màu đen. Ảnh: Page Six.