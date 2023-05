Đi khám vì đau mạn sườn, người đàn ông phát hiện mắc ung thư

Phải vào bệnh viện cấp cứu vì đau bụng, người đàn ông ở Hải Phòng bất ngờ khi được chẩn đoán mắc ung thư hạch.

Sau khi được chẩn đoán ung thư, bệnh nhân được chỉ định mổ nội soi cắt đoạn ruột chứa u. Ảnh: BVCC.

Một ngày trước khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), ông V.T.B. (67 tuổi, trú tại Hải Phòng) có triệu chứng đau tức vùng mạn sườn, tiểu buốt, tiểu đêm.

Điều đáng lo ngại là người đàn ông cảm giác có khối thò ra vùng hậu môn, phải dùng tay đẩy lên khi đi vệ sinh ở nhà chưa được xử trí.

Ông B. được các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa chẩn đoán có U lympho không Hodgkin (ung thư hạch bạch huyết), trĩ độ III, u xơ tiền liệt tuyến. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột chứa u.

Hậu phẫu thuật, tình trạng ông B. ổn định, không sốt. Một tuần sau ra viện, ông được chỉ định tiếp tục sử dụng hóa chất theo phác đồ và nhập viện để hóa trị bổ trợ.

"Với những triệu chứng nói trên, nếu không đến viện kịp thời, bệnh nhân này có thể bị tắc ruột, áp xe, chảy máu, xâm lấn gây nguy hiểm đến tính mạng", thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Vũ, Khoa Ngoại Tiêu hóa, cho hay.

Bác sĩ Nguyễn Vũ kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Tuyết Lan, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, u lympho không Hodgkin là loại của ung thư hệ bạch huyết. Trong cơ thể, hệ bạch huyết có nhiệm vụ bảo vệ và chống lại những tác nhân gây bệnh tật và nhiễm trùng.

Với u lympho không Hodgkin, khối u sẽ phát triển từ tế bào lympho (tế bào lympho tồn tại ở hạch bạch huyết, lá lách và những cơ quan khác của hệ miễn dịch). Với đặc điểm này, khối u có thể xuất phát từ bất kỳ vị trí nào trong cơ thể và lan sang các bộ phận khác.

60% người bệnh u lympho không Hodgkin có hạch to và không đau. Hạch thường xuất hiện ở cổ, hố thượng đòn, nách, bẹn, có thể gặp hạch trung thất, hạch ổ bụng. Một số trường hợp xuất hiện tổn thương ngoài hạch như các hạch lympho như dạ dày, amidal, hốc mắt, da…

Lách bệnh nhân mắc bệnh này thường to độ I/II. Tuy nhiên, trong u lympho thể lách hoặc giai đoạn muộn của bệnh, lách có thể to độ III/IV. Hiện tượng gan to ít gặp hơn và thường kèm theo hạch to và/ hoặc lách to.

Khoảng dưới 25% trường hợp có triệu chứng “B” (còn gọi là tam chứng B), gồm sốt, ra mồ hôi đêm, sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng không giải thích được nguyên nhân.

Bệnh nhân mắc u lympho không Hodgkin có thể thiếu máu do hạch xâm lấn tủy xương, tan máu tự miễn, cường lách hoặc hiếm hơn là do hiện tượng thực bào tế bào máu.

Ở giai đoạn muộn, người bệnh thường có biểu hiện chèn ép, xâm lấn của mô lympho như hội chứng trung thất, liệt do chèn ép tủy sống, lồi mắt, tắc ruột nếu u ống tiêu hóa…

Trường hợp có nguy cơ cao mắc loại ung thư này là những người thường có hệ miễn dịch yếu sau khi điều trị bệnh khác bằng phương pháp ghép tạng hoặc hệ miễn dịch suy giảm do nhiễm một số loại vi khuẩn như Helicobacter pylori, virus HIV, Epstein-Barr.

Ngoài ra, bệnh này thường xuất hiện ở người cao tuổi (trên 60 tuổi) hoặc nam giới nhiều hơn.