ĐH Công nghệ TP.HCM đề nghị công an điều tra clip nhạy cảm

Trong các clip nhạy cảm lan truyền trên mạng, nhân vật nữ mặc đồng phục của các trường đại học, THPT, trong đó có ĐH Công nghệ TP.HCM.

Những ngày qua, nhiều người xôn xao khi trên mạng xuất hiện nhiều hình ảnh, clip "nóng", trong đó các nhân vật nữ mặc áo đồng phục của ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Hình ảnh đồng phục của HUTECH xuất hiện trong các clip nhạy cảm.

Tối 15/3, đại diện HUTECH xác nhận trường nhận được nhiều phản ánh và đã nắm thông tin về clip lan truyền trên mạng những ngày qua.

"Trong các clip phát tán trên web đen, không chỉ xuất hiện đồng phục của HUTECH, mà còn có hình ảnh đồng phục của nhiều trường đại học và phổ thông khác. Do đó, trường rất khó xác minh các đối tượng này là ai, động cơ sử dụng hình ảnh đồng phục của trường và phát tán các clip là gì", đại diện nhà trường cho biết.

Thêm vào đó, đồ thể dục, áo đồng phục của trường ngoài cung cấp cho sinh viên còn được bày bán tại HUTECH Shop và tặng cho nhiều người. Do đó, trường càng khó xác minh được vấn đề này.

Tuy nhiên, đây là thời điểm tuyển sinh, những hình ảnh trên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Do đó, HUTECH đã đề nghị cơ quan công an, an ninh mạng vào cuộc làm rõ hành vi này.