Denzel Washington trở lại với ‘Thiện ác đối đầu 3’

Phần ba của thương hiệu “The Equalizer” (Thiện ác đối đầu) đã hoàn thành kịch bản. Tài tử Denzel Washington sẵn sàng trở lại với vai chính.

Phần ba của loạt phim The Equalizer - thương hiệu phim hành động do Antoine Fuqua đạo diễn - đã hoàn thiện kịch bản. Thông tin được tài tử Denzel Washington tiết lộ với Collider trong một bài phỏng vấn mới đây nhân dịp tác phẩm The Tragedy of Macbeth ra mắt. Khả năng cao anh sẽ trở lại đảm nhận vai chính của The Equalizer 3.

“Họ đã viết xong kịch bản cho phần ba của The Equalizer, nên tôi đang sắp xếp công việc để tham gia dự án đó. Tôi sẽ phải tập luyện để lấy lại hình thể cân đối cũng như sức mạnh. Tôi sẽ lại tả xung hữu đột trên màn ảnh. Sau The Tragedy of Macbeth đầy tính suy tưởng và màu sắc sử thi, tôi lại hóa thân thành tay giang hồ đánh người. Thật không mong gì hơn?”, Denzel Washington nói.

Nam diễn viên Ashton Sanders, đạo diễn Antoine Fuqua và Denzel Washington trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim The Equalizer 2. Ảnh: Getty Images.

Phần phim The Equalizer đầu tiên ra mắt năm 2014 và phần thứ hai được phát hành bốn năm sau đó. Chùm phim được lấy cảm hứng từ TV series cùng tên ra mắt vào giữa thập niên 1980 với Denzel Washington thủ vai Robert McCall, cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ kiêm nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA). Sau một biến cố lớn, McCall đã thay đổi, tấn công và dẹp tan các băng đảng tội phạm Nga.

Nếu đạo diễn Antoine Fuqua trở lại với The Equalizer 3, bộ phim sẽ đánh dấu lần hợp tác thứ 5 của anh với Denzel Washington sau hai phần phim đầu tiên, The Magnificent Seven (2016) và Training Day (2001). Trong đó, vai diễn ở Training Day đã mang về cho Washington giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2002.

Từ năm 2018, trong một bài phỏng vấn sau khi The Equalizer 2 ra mắt, Fuqua đã tiết lộ mình đang tìm ý tưởng cho phần phim thứ ba. Anh muốn đưa McCall ra nước ngoài để trừng trị những tên tội phạm đa quốc gia. Năm 2001, TV series The Equalizer phiên bản mới, với Queen Latifah trong vai chính đã phát sóng mùa đầu tiên trên kênh CBS.