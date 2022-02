Denzel Washington phá kỷ lục Oscar

Tài tử Denzel Washington đã phá kỷ lục nam diễn viên da màu nhận nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử do chính mình xác lập nhiều năm trước.

The Independent đưa tin Denzel Washington vừa nhận đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim đen trắng The Tragedy of Macbeth do Joel Coen đạo diễn. Đây là đề cử Oscar thứ mười trong sự nghiệp của tài tử.

Với thành tích này, Denzel Washington đã tự phá kỷ lục của mình và tiếp tục nắm giữ danh hiệu nam diễn viên da màu nhận nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử. Nam diễn viên hiện ở trong top 5 tài tử nhận nhiều đề cử Oscar nhất. Riêng về diễn xuất, Washington đã bỏ túi 9 đề cử, chỉ thua thành tích của Jack Nicholson (12 lần) cùng Laurence Olivier (10 lần).

Denzel Washington trong The Tragedy of Macbeth. Ảnh: A24.

Lần gần nhất Denzel Washington được đề cử Oscar là vào năm 2018 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với Roman J. Israel, Esq (2017). Anh từng giành hai tượng vàng vào các năm 1990 và 2002 lần lượt cho Nam diễn viên phụ xuất sắc (Glory) và Nam diễn viên chính xuất sắc (Training Day).

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm nay là cuộc chạy đua giữa các tài tử Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith và Denzel Washington. Trong danh sách này, chỉ có Javier Bardem và Denzel Washington từng chiến thắng Oscar. Benedict Cumberbatch và Andrew Garfield từng nhận 2 đề cử còn Will Smith là 4.

The Tragedy of Macbeth lấy cảm hứng từ nội dung vở kịch cùng tên của Williams Shakespeare, kể về một lãnh chúa được ba phù thủy tiên tri sẽ trở thành vua xứ Scotland và người vợ hết lòng phụng sự kế hoạch thao túng quyền lực mà chồng khởi xướng. Thủ vai lãnh chúa và phu nhân Macbeth lần lượt là Denzel Washington và Frances McDormand. Ngoài đề cử nam chính cho Denzel Washington, phim cũng được điểm tên hai lần ở các hạng mục dành cho quay phim xuất sắc và thiết kế mỹ thuật.