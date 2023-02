Đến núi Bà Đen cầu may, khám phá nhiều tập tục tín ngưỡng thú vị

Hàng triệu du khách, Phật tử thập phương đến núi Bà quanh năm để cầu tài lộc, cầu may mắn, cầu duyên, cầu con và "xả xui". Với nhiều người, một nắm đất hay chút nước từ khe suối trên đỉnh núi đều ẩn chứa khí thiêng của huyệt đạo này. Theo Hòa thượng Thích Niệm Thới (Pháp chủ chùa Bà tại núi Bà Đen), khe suối trên núi Bà Đen được cho là có chứa vàng (vàng non), khiến nhiều người lên núi múc nước suối uống hoặc mang về. "Nhiều người tin rằng mang nước khe suối tại núi Bà Đen về nhà là mang tài lộc, may mắn và sức khỏe", ông nói.