Đến lượt ngành dệt may 'cán đích' mục tiêu xuất khẩu

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, xuất khẩu ngành dệt may vẫn tăng 11,2% so với năm 2020, ước đạt 39 tỷ USD. Con số này còn cao hơn cả năm 2019 khi chưa có dịch.

Thông tin trên được ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đưa ra tại buổi họp báo về Hội nghị tổng kết của Hiệp hội năm 2021 diễn ra ngày 7/12.

"Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn của ngành dệt may Việt Nam. Tiền đề tăng trưởng âm 9,8% của năm 2020 khiến dệt may bước vào năm 2021 với nhiều nỗi lo", ông Trương Văn Cẩm chia sẻ.

Nếu ở quý I/2021, doanh nghiệp trong ngành dệt may phấn khởi bởi ngay từ đầu năm đã ký được hợp đồng đến hết quý III, thậm chí hết năm thì sang quý II/2021, dịch bùng phát ở khu vực phía bắc và bùng phát ở TP.HCM, lan rộng ra các tỉnh khu vực phía nam khiến sản xuất của các doanh nghiệp dệt may gần như đóng băng.

"Xuất khẩu dệt may tháng 7, 8, 9 liên tục giảm, đơn hàng không thể trả cho đối tác. Tình hình này chỉ chấm dứt khi sang tháng 10, Nghị quyết 128/NQ-CP được Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thì sản xuất của doanh nghiệp mới bắt đầu hồi phục, đã có thể 'trả nợ' các đơn hàng", ông Cẩm cho biết.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA DỆT MAY VIỆT NAM

Nhãn Mỹ Trung Quốc EU Hàn Quốc Khu vực tỷ USD 15.9 4.4 3.7 3.6

Theo đại diện VITAS, việc sản xuất của doanh nghiệp được khôi phục vào cuối năm 2021 đã giúp ngành dệt may đạt 39 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tương đương với năm 2019. Trong đó, hàng may mặc đạt 28,9 tỷ USD , tăng 4% so với năm 2020; xơ, sợi dự kiến đạt 5,5 tỷ, tăng trên 49% chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc...

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam với 15,9 tỷ USD , tăng 12% so với năm 2020; EU đạt 3,7 tỷ USD , tăng 14%; Hàn Quốc đạt 3,6 tỷ USD và Trung Quốc 4,4 tỷ USD chủ yếu là xuất khẩu sợi.

VITAS cho biết Hiệp hội đã xây dựng mục tiêu cho năm 2022 theo 3 kịch bản: Kịch bản tích cực nhất, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42,5- 43,5 tỷ USD , nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát cơ bản vào quý I/2022.

Kịch bản trung bình đạt 40- 41 tỷ USD , nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát giữa năm. Kịch bản thấp nhất đạt 38- 39 tỷ USD , trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, kéo dài đến cuối năm 2022.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết 11 tháng năm 2021, xuất khẩu ước đạt gần 43,48 tỷ USD , tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, ngành NNPTNT đã về đích trước hạn 1 tháng, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 1,5 tỷ USD và dự kiến hết tháng 12, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chắc chắn vượt con số 45 tỷ USD .