Đến lúc Apple bỏ cổng Lightning

Sau 10 năm ra đời, Lightning vẫn là cổng kết nối chất lượng cao và ổn định, tuy nhiên độ phổ biến của USB-C khiến loại cổng của Apple không còn hoàn hảo.

Apple ra mắt iPhone 5 vào ngày 21/9/2012. So với thế hệ trước, thiết bị có màn hình lớn, ngoại hình mỏng và hiệu năng mạnh hơn. Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất trên máy nằm ở cổng kết nối.

Giám đốc Marketing Phil Schiller cho biết iPhone 5 chuyển từ cổng 30 chân sang loại giắc cắm nhỏ hơn để sạc và truyền dữ liệu, có tên Lightning. Ưu điểm của cổng này nằm ở khả năng cắm 2 chiều. Thời điểm đó, Schiller tuyên bố Lightning là "cổng kết nối hiện đại cho thập kỷ tới".

Cổng Lightning được ra mắt lần đầu trên iPhone 5 năm 2012. Ảnh: The Verge.

Lightning đã tồn tại trong một thập kỷ, đúng như lời nói của Schiller. Mọi chiếc iPhone đến nay vẫn trang bị Lightning để sạc pin, truyền dữ liệu và kết nối phụ kiện. Tuy nhiên theo The Verge, đã đến lúc Apple từ bỏ Lightning để chuyển sang giải pháp khác. Không phải do Lightning đã lỗi thời hay kém bảo mật, lý do lớn nhất đến từ một cổng kết nối khác đã phổ biến hơn.

Lightning không còn hoàn hảo

Lightning được xem là cổng kết nối chất lượng cao, với nhiều ưu điểm vượt trội tại thời điểm 10 năm trước. Cổng 30 chân hay microUSB khá cứng và khó cắm, trong khi Lightning chắc chắn hơn và không thể bị cắm ngược. Nói cách khác, Lightning mang đến lợi thế lớn cho iPhone về khả năng sạc pin, đồng bộ dữ liệu và kết nối tiện lợi.

Đặc tính kỹ thuật của Lightning vẫn phù hợp với đa số nhu cầu sử dụng hiện nay. Cổng kết nối có thể sạc 50% pin cho iPhone trong khoảng nửa tiếng nếu dùng cáp phù hợp. Người dùng có thể cắm tai nghe, adapter để xuất ra màn hình với độ phân giải Full HD.

Lightning còn hỗ trợ chuẩn USB 3.0 tốc độ cao, nhưng chỉ dành cho một số thiết bị. Đây được xem là một trong những cổng đa năng nhất tại thời điểm ra mắt.

Tuy nhiên, điểm hạn chế duy nhất của Lightning là độ phổ biến trên nhiều thiết bị. Hiện nay, hầu hết sản phẩm công nghệ đã trang bị USB-C, loại cổng đa năng với kích thước nhỏ gọn, có thể cắm 2 chiều.

Không chỉ smartphone, USB-C còn xuất hiện trên laptop, máy chơi game, camera, màn hình máy tính... Ngay cả Apple cũng trang bị USB-C trên MacBook và iPad.

Apple đã trang bị USB-C trên MacBook và hầu hết model iPad. Ảnh: The Verge.

Trong khi đó, những model trang bị cổng Lightning hiện nay khá ít ỏi, gồm iPhone, một mẫu iPad và các phụ kiện như AirPods, Magic Keyboard, Magic Mouse... Điều đó đồng nghĩa nếu dùng kết hợp iPad Pro với iPhone, MacBook với Magic Mouse hay AirPods với máy tính Windows, người dùng cần ít nhất 2 sợi cáp để sạc pin cho chúng.

Mang theo nhiều sợi cáp không phải điều quá khó. Tuy nhiên, người dùng có thể gặp chút bất tiện khi đi du lịch, hoặc ra ngoài cùng bạn bè nhưng họ chỉ dùng smartphone với cổng USB-C.

Giải pháp cho Apple

Dựa trên nhiều tin đồn, Apple sẽ không trang bị USB-C trên dòng iPhone 14 sắp ra mắt. Dù vậy, các cơ quan quản lý đang buộc Táo khuyết loại bỏ cổng Lightning, trong đó gồm Liên minh châu Âu (EU) với quy định chuẩn hóa cổng USB-C để sạc điện thoại.

Apple có thể chỉ bán iPhone với cổng USB-C tại các nước EU, nhưng đó không phải giải pháp hiệu quả nếu tính đến chi phí chỉnh sửa thiết kế và doanh thu bị mất từ phụ kiện Lightning.

Táo khuyết có thể trang bị USB-C trên dòng iPhone ra mắt năm 2023 để chấp hành quy định của EU, có hiệu lực vào năm 2024. Một khả năng khác để Táo khuyết "lách luật" là loại bỏ hoàn toàn cổng kết nối để sử dụng sạc không dây MagSafe.

Tuy nhiên, giải pháp này có thể hứng chỉ trích bởi người dùng cần mua thêm dây sạc hoặc đế sạc MagSafe, nguy cơ tạo ra lượng rác thải điện tử khổng lồ khi cáp Lightning bị vứt bỏ.

MagSafe cần nhiều cải tiến nếu muốn trở thành cách sạc chính cho iPhone. Ảnh: The Verge.

Sạc không dây hiện nay vẫn kém hiệu quả so với sạc có dây. Ví dụ, MagSafe yêu cầu củ sạc tối thiểu 25 W, nhưng chỉ có thể sạc với công suất tối đa 15 W. Quá nhiệt cũng là vấn đề cần giải quyết nếu muốn dùng sạc không dây làm chuẩn sạc chính.

Apple đã tích cực phản đối từ khi EU công bố kế hoạch thông qua quy định chuẩn hóa cổng sạc vào năm ngoái. "Chúng tôi lo rằng quy định bắt buộc dùng một loại cổng kết nối sẽ cản trở chứ không phải khuyến khích sáng tạo. Điều đó sẽ gây hại cho người tiêu dùng ở châu Âu và trên toàn thế giới", phát ngôn viên Apple nói với Reuters.

Đa số người dùng hiện nay sở hữu nhiều thiết bị công nghệ khác nhau và tất cả trang bị cổng USB-C, trừ iPhone. Do đó, việc Lightning tiếp tục tồn tại có thể gây phiền phức. Có thể Lightning không còn hoàn hảo, nhưng Apple có quyền tự hào khi thúc đẩy việc phát triển và cải tiến USB-C, loại cổng đa năng có thể cắm 2 chiều tương tự Lightning.