Đêm nhạc giúp Mạc Can, Vũ Quang chỉ có 100 khán giả

Tối 30/4, đêm nhạc Tình nghệ sĩ diễn ra tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM). Đây là đêm nhạc cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín và có sự tham gia của các ca sĩ như: Đình Cường, Trọng Nghĩa, Thanh Tùng, Phi Bằng, Hoài Ly, Phương Tử Long, Lý Diệu Phương, Long Đỉnh, Dương Minh Khang, Thái Bình, Giang Đông, Phương Ngọc Châu. Nhạc sĩ Tô Hiếu đảm nhận vai trò đạo diễn.

Chia sẻ với Zing, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết đêm nhạc chỉ có khoảng 100 khán giả. Nhạc sĩ tiếc nuối khi đêm nhạc có quá ít người tới xem.

Đêm nhạc được tổ chức với mục đích gây quỹ từ thiện để giúp đỡ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn như Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang.

Theo thông tin ban đầu, Thương Tín biểu diễn 3 bài hát là Hoa trinh nữ (sáng tác Trần Thiện Thanh), Tình cây và đất (Tô Thanh Tùng), Giã từ (Tô Thanh Tùng). Tuy nhiên, vì sức khỏe quá yếu, Thương Tín chỉ có thể hoàn thành một bài hát.

Thương Tín chia sẻ trong đêm nhạc: “Tôi không phải ca sĩ nên phải dành thời gian tập luyện và giữ sức khỏe thật tốt để có thể hát trọn vẹn 3 ca khúc. Biết khán giả đến gặp tôi không quan tâm đến giọng hát, nhưng tôi cũng phải hát sao cho nghe được”.

Kết thúc đêm nhạc, ban tổ chức tổng kết số tiền quỹ hơn 20 triệu đồng, chia đều cho 3 nghệ sĩ. Hai nghệ sĩ Mạc Can và Hồng Sáp có mặt tại đêm nhạc nên được nhận trực tiếp phần tiền ủng hộ. Riêng phần của nghệ sĩ Vũ Quang, ban tổ chức sẽ chuyển tận tay.

“Cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ cho nghệ sĩ chúng tôi. Đáng lẽ tôi sẽ biểu diễn vài trò ảo thuật phục vụ khán giả nhưng do sức khoẻ yếu, đi xe lăn nên không thể đi qua đi lại trên sân khấu được. Mấy năm trước còn đi diễn ở Trống Đồng, nhìn thấy khung cảnh cũ, tôi không khỏi xúc động. Đến đây, tôi nhớ những vai diễn trên sân khấu. Cảm ơn Tô Hiếu, cảm ơn Thương Tín rất nhiều”, nghệ sĩ Mạc Can nói.

Trước đó, nhạc sĩ Tô Hiếu thừa nhận đêm nhạc khó bán vé vì không có nghệ sĩ nổi tiếng. Anh nói từng ngỏ lời với một số nghệ sĩ nổi tiếng nhưng đều bị từ chối vì họ kẹt lịch diễn.

"Tôi cũng hiểu vào dịp lễ 30/4, các nghệ sĩ phải chạy show nên thông cảm. May mắn là các diễn viên, ca sĩ tham gia đêm nhạc Tình nghệ sĩ tới đây đều không nhận cát-xê và hỗ trợ nhiệt tình. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng", nhạc sĩ nói.

Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện là tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức. Tập truyện gồm 2 phần: Ma gánh hát (Mạc Can) và Ma bịnh viện (Nguyễn Đông Thức) với những chia sẻ, góc nhìn riêng của hai tác giả.