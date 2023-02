Đêm nhạc của SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng vì biểu diễn gợi dục

Đơn vị tổ chức show SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng, đồng thời đình chỉ các hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng.

Ngày 1/2, trao đổi với Zing, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM - cho biết quyết định xử phạt này đã được công bố trên website chính thức của Sở.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 4346/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm đối với Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt 110 triệu đồng vì tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Spacespeakers Live Concert – The Kosmik "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" (vi phạm khoản 7, điều 11, Nghị định số 38/2021).

Văn bản xử phạt nêu rõ trong chương trình tại Nhà thi đấu Quân khu 7, tiết mục biểu diễn They Said, nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự quần áo lót, biểu diễn cùng ca sĩ trên giường ngủ không phù hợp với văn hóa, truyền thống người Việt Nam. Ngoài ra, tiết mục Forget about her cũng bị đánh giá gợi dục, nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự bikini.

Hình ảnh trong đêm nhạc của SpaceSpeakers.

Ngoài phạt hành chính, công ty này bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt (14/12/2022).

Trước đó, vào tối 12/11/2022, KOSMIK Live Concert diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, với sự góp mặt của các nghệ sĩ gồm Touliver, Rhymastic, Kimmese, Binz, JustaTee, SOOBIN, 16 Typh, GONZO... Ngoài ra, một số rapper trẻ tham gia với vai trò khách mời.

Sau đêm diễn, nhiều ý kiến phản hồi chương trình có nhiều hình ảnh nóng bỏng 18+, nhạy cảm. Ví dụ, trong tiết mục They Said, Binz xuất hiện trên một chiếc giường cùng người mẫu nữ. Rapper sau đó làm động tác đổ bia lên vùng ngực vũ công.

Trả lời Zing vào chiều 13/11/2022, đại diện của SpaceSpeakers cho biết họ đã có khuyến cáo trước khi chương trình diễn ra.

"Trước thềm sự kiện, SpaceSpeakers đã truyền thông về các quy định khi vào concert, trong đó đề cập việc show diễn dành cho khán giả có độ tuổi từ 18 trở lên. Với những trường hợp phụ huynh dắt trẻ em theo, chưa đủ 18 tuổi phải tự chịu trách nhiệm quản lý trẻ. Nếu không, họ sẽ không được vào", đơn vị tổ chức phản hồi.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, chương trình không dán nhãn, cảnh báo hay kiểm soát độ tuổi ở trên vé. Ngoài ra ở cổng vào, ban tổ chức cũng không kiểm tra độ tuổi, khán giả chỉ cần trình vé là có thể vào nhà thi đấu. Chương trình sau đó công khai chia sẻ các hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội và nhận tranh luận từ khán giả.