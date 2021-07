Người giàu nhất thế giới đang bay vào vũ trụ

Tỷ phú Jeff Bezos sẽ có chuyến du hành đầu tiên lên rìa không gian vào tối 20/7 (giờ Việt Nam).

Chia sẻ với CNN, Bezos cho biết lẽ ra ông đã thực hiện chuyến bay này khi còn tại vị CEO Amazon. "Có thể tôi đã hoàn tất chuyến bay khi còn là CEO Amazon. Trước hết, chúng tôi tin rằng đay là chuyến bay an toàn. Nếu nó không an toàn với tôi, nó cũng không an toàn với người khác". Ngày 5/7, Bezos đã từ chức CEO Amazon.

Jeff Bezos sẽ bay lên vũ trụ trên tàu New Shepard của Blue Origin, công ty khai phá không gian do ông sáng lập. Những người tham gia chuyến du hành cùng Bezos còn có anh trai ông Mark Bezos, phi công kỳ cựu Wally Funk và sinh viên 18 tuổi tên Oliver Daemen.

Sinh viên vật lý trẻ tuổi này thay thế vị trí của người chiến thắng trong cuộc đấu giá diễn ra vào tháng 6. Theo Blue Origin, nhân vật bỏ ra 28 triệu USD để bay lên vũ trụ cùng Jeff Bezos không thể tham gia do “trùng lịch trình”. Người này đã chọn đi trong những chuyến tiếp theo.

Các giai đoạn bay của New Sherpard.

Động cơ được kích hoạt, tên lửa New Shepard cất cánh lúc 20h12 (giờ Việt Nam), đưa Jeff Bezos và phi hành đoàn lên rìa không gian trong chuyến bay dự kiến kéo dài hơn 10 phút.

Khoảng 16 giây sau khi cất cánh, tàu vũ trụ New Shepard xoay nhẹ để hoàn thành một vòng quay trong 2-3 phút, giúp phi hành đoàn nhìn thấy 360 độ không gian xung quanh khi cất cánh. 1 phút 53 giây sau khi cất cánh, tàu vũ trụ đạt độ cao 100.000 ft.

Tàu vũ trụ của Jeff Bezos đang bay vào vũ trụ.

Christina Bezos, em gái của Jeff Bezos nhắn nhủ đến 2 người anh trai trước chuyến bay lịch sử. "Nhanh lên, xuống lại đây để em ôm anh thật chặt", lời nhắn của Christina được chia sẻ trong buổi livestream của Blue Origin. Cô cho biết đi vào không gian là giấc mơ của Jeff Bezos từ khi còn nhỏ.

Gary Lai, Giám đốc Cấp cao Blue Origin, cựu nhân viên Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết New Shepard là phương tiện an toàn nhất từng được xây dựng để đưa người lên không gian. "Mọi hệ thống quan trọng trên tàu đều có bộ phận dự phòng. Bộ phận dự phòng lớn nhất là hệ thống thoát hiểm cho phi hành đoàn", Lai chia sẻ với CNN.

Jeff Bezos tại căn cứ huấn luyện cho chuyến bay. Ảnh: Blue Origin.

Chuyến bay kéo dài khoảng 11 phút sẽ cất cánh từ bãi phóng tên lửa của Blue Origin nằm trong vùng sa mạc phía tây Texas bên ngoài Van Horn, thị trấn có khoảng 1.800 dân. Thời gian cất cánh dự kiến nếu điều kiện thời tiết thuận lợi là 8h sáng 20/7 (giờ địa phương), tức 20h cùng ngày (giờ Việt Nam).

Trên website của Blue Origin, buổi trực tiếp sự kiện đã bắt đầu với màn phỏng vấn, phân tích từ các chuyên gia. Theo CNN, hình ảnh chi tiết bên trong tàu vũ trụ và cận cảnh Bezos sẽ được công bố sau khi chuyến bay kết thúc. Blue Origin dự kiến tổ chức buổi họp báo sau chuyến bay.

4 ngày trước khi cất cánh, những người tham gia chuyến bay phải đến điểm tập trung của Blue Origin. Trong 2 ngày, họ được học về phi trọng lượng, ngồi thử trong các khoang kín. Tàu vũ trụ của Blue Origin có thể chở tối đa 6 người và bay tự động, không cần người lái.

Bãi phóng của Blue Origin tại Texas 55 phút trước giờ cất cánh. Ảnh: Blue Origin.

Theo những chuyến bay thử nghiệm trước, tên lửa New Shepard bắt đầu hành trình với vận tốc khoảng 3.704 km/h, gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Đây là lần đầu tiên New Shepard bay thử với phi hành đoàn hiện diện trên tàu.

Tại 2 phút 45 giây sau khi cất cánh, bộ tăng áp của New Shepard sẽ tách khỏi khoang hành khách ở khoảng cách 70 m cách mặt đất. Sau 6 phút, con tàu sẽ khởi động hành trình trở về. Khoảng 10-12 phút, toàn bộ hành khách sẽ được hạ cánh ở sa mạc Tây Texas.

Trước đó vào ngày 11/7, tỷ phú Richard Branson đã có chuyến bay thành công lên rìa vũ trụ trên tàu VSS Unity của Virgin Galatic. Đây là những cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi các công ty thương mại hóa dịch vụ du lịch không gian vào năm 2022.