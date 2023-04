Đêm khuya đột nhập lên sà lan trộm tiền, vàng

Cần tiền tiêu xài, nam thanh niên ở An Giang đã lẻn lên sà lan lấy trộm số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Chiều 1/4, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can A Mách (39 tuổi, ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Mách khai nhận không có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác để lấy trộm. Khuya 26/3, Mách điều khiển vỏ Composite (phương tiện thủy ở miền Tây) đi đến thủy phận thuộc xã Châu Phong, phát hiện Sà lan của bà Trần Thị Thanh Thùy (37 tuổi) đang neo đậu dưới sông không có người trông coi.

Mách tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Mách đã đột nhập lên sà lan trộm iPhone 13 Pro Max, 9 chỉ vàng 24K và 15 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng. Sau khi lấy trộm được tài sản, Mách đem về nhà cất giấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát làm rõ Mách là nghi phạm trộm tài sản, nên mời làm việc. Ban đầu, Mách quanh co chối tội, nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi trộm cắp.