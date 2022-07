Delay, xếp hàng rồng rắn ở châu Âu chỉ là trường hợp không may mắn

Khác với những thông tin cảnh báo về việc du lịch châu Âu hè này, các công ty lữ hành Việt Nam vẫn tổ chức tour như thường.

Gần đây, tình trạng khách các sân bay ở châu Âu quá tải do lượng du khách tăng mạnh sau dịch. Những cuộc đình công ở sân bay cũng khiến các hãng không đủ nhân viên để phục vụ. Giá vé máy bay cao ngút cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chuyến đi.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, những đơn vị chuyên tổ chức đoàn outbound (đưa khách đi nước ngoài) cho biết họ không gặp trở ngại gì trong việc làm tour. Mọi thứ vẫn ổn và dễ dàng.

Chưa nghe ai phàn nàn

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền thông của Saigontourist, cho biết các đoàn du lịch châu Âu của công ty vẫn khởi hành bình thường, chưa thấy vấn đề gì. Mọi đoàn trong tháng 6 không hề có phản hồi xấu. Các đoàn tháng 7 vẫn đang đi bình thường, không gặp trở ngại.

"Tôi nghĩ những vấn đề delay, xếp hàng kéo dài chỉ rơi vào một số trường hợp không may mắn. Đó không phải vấn đề kéo dài liên tục. Việc tổ chức tour châu Âu lúc này tương đối dễ, kể cả về mặt visa. So với tour Hàn Quốc, tour châu Âu đi còn dễ hơn. Vấn đề chỉ là giá tour cao, không có những chương trình ưu đãi", bà Trà chia sẻ.

Tour châu Âu được nhiều du khách quan tâm dịp hè. Ảnh: The Independent.

Theo ghi nhận của Zing, tour châu Âu là một trong những sản phẩm tour nước ngoài được du khách Việt yêu thích nhất. Từ tháng 5 đến nay, tại BenThanh Tourist, 40% tổng số tour du lịch nước ngoài là đi châu Âu (quy mô 30-35 khách/đoàn). Trong khi đó, Vietravel cũng xác nhận đã phục vụ hơn 1.000 khách từ đầu tháng 6 tới nay.

Các hành trình du lịch châu Âu được du khách quan tâm là tour Pháp - Thụy Sĩ - Italy; Pháp - Đức - Bỉ - Hà Lan - Luxembourg, Vương quốc Anh… Điểm chung là các quốc gia này đều ở khu vực Tây Âu. Những điểm đến này đều khá nổi tiếng với du khách Việt, có chính sách visa thông thoáng cùng mức chi phí hợp lý (thấp hơn Đông Âu).

Hiện nay, thông tin Covid-19 trở lại cũng được nhiều phương tiện truyền thông nhắc đến. Tuy nhiên, thông tin này không còn khiến du khách lo sợ như trước kia.

Đoàn khách người Việt tham quan Thụy Sĩ. Ảnh: BenThanh Tourist.

Trả lời Zing, bà Nguyễn Lan Phương, Chuyên viên Truyền thông của BenThanh Tourist nhấn mạnh tâm thế của du khách đã thay đổi.

"Trải qua 2 năm đại dịch, chúng ta đã có hiểu biết sâu sắc hơn để không còn hoảng loạn, lo sợ vì Covid-19. Du khách Việt Nam đã được tiêm 2-3 mũi vaccine, cũng là cơ sở để mọi người tự tin du lịch hơn. Hiện nay, các lịch khởi hành tour du lịch châu Âu của công ty đã kín chỗ đến giữa tháng 9, chứng tỏ khách du lịch đã hoàn toàn tự tin du lịch nước ngoài", bà Phương nói.

Visa dễ xin nhưng giá tour cao

Các tour châu Âu thường có giá khá cao. So với năm 2019, mức giá hiện tại còn tăng thêm do nhiều vấn đề, nhất là căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Vấn đề giữa 2 nước này đã ảnh hưởng đến lộ trình và lịch bay của các hãng hàng không, khiến giá xăng dầu và lạm phát thêm cao, đồng thời làm gián đoạn các chuỗi cung ứng quốc tế. Từ đó, chi phí đi lại và lưu trú đối với ngành du lịch cũng tăng theo.

"Do đó, mặc dù có nhu cầu và mong muốn du lịch châu Âu, du khách vẫn cân nhắc thêm trong việc lựa chọn giữa tour châu Âu hay các vùng khác như Australia - Mỹ, Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia, liên tuyến Singapore - Malaysia), Dubai (UAE)…", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, nói.

Các tour châu Âu có giá tương đối cao nhưng hiện lại khá dễ dàng trong thủ tục nhập cảnh, xin visa. Ảnh: Travel Daily.

Được biết, các tour châu Âu hiện có lịch trình khoảng 8 ngày 7 đêm đến 12 ngày 11 đêm. Mức giá dao động khoảng 63 triệu đồng/người đến hơn 110 triệu đồng/người. Một trong những hành trình giá cao nhất là tour Nam Âu, đi Pháp - Monaco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha. Tour Bắc Âu đi Đan Mạch - Phần Lan - Na Uy - Thụy Điển cũng có giá hơn 100 triệu đồng/người.

Dù giá cao, tour châu Âu đang được hưởng lợi nhờ chính sách visa khá thông thoáng. Chia sẻ với Zing, đại diện một số công ty lữ hành lớn khẳng định có thể giúp khách đậu visa châu Âu 100%.

"Hồ sơ xin visa cũng không quá khác biệt so với thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19. Chính sách visa của châu Âu hiện nay đã rất thoáng, dỡ bỏ các hạn chế đi lại, không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm Covid-19… Các chi phí tại châu Âu cũng gần như không thay đổi so với trước kia nhưng giá tour vẫn tăng nhẹ do ảnh hưởng từ việc xăng dầu tăng giá", bà Phương nói.