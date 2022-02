‘Death on the Nile’ ăn khách nhất tuần qua

Cuối tuần qua, phim trinh thám “Death on the Nile” thu 33,5 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Tác phẩm "Uncharted" kiếm 21,5 triệu USD từ các suất chiếu sớm ngoài Bắc Mỹ.

Cuối tuần qua, phim trinh thám Death on the Nile và tác phẩm tình cảm, hài Marry Me đã chính thức ra rạp. Song song, bộ phim hành động giả tưởng chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên Uncharted cũng chiếu sớm tại một số thị trường ngoài Bắc Mỹ. Cả ba tác phẩm đều ghi nhận kết quả bán vé khả quan.

Death on the Nile dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

Theo số liệu thống kê từ Box Office Mojo, dịp cuối tuần qua, bộ phim Death on the Nile của đạo diễn Kenneth Branagh đã bỏ túi 33,5 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Rạp chiếu phim Bắc Mỹ đóng góp 12,8 triệu USD , 20,7 triệu USD còn lại thu về từ 47 thị trường quốc tế. Các thị trường chủ lực của Death on the Nile ngoài Bắc Mỹ gồm có Nga (doanh thu 2,5 triệu USD ), Vương quốc Anh ( 2,4 triệu USD ) và Italy ( 2,1 triệu USD ).

Death on the Nile quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, nhắm tới đối tượng khán giả chính là những người ngoài 25 tuổi. Ảnh: 20th Century Fox.

Death on the Nile đứng thứ hai trên bảng tổng sắp phim ăn khách toàn cầu ba ngày cuối tuần qua. Theo Variety, bộ phim trinh thám chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Agatha Christie tốn 90 triệu USD để sản xuất. Con số tương đương mốc hòa vốn dao động ở khoảng 250 triệu USD .

Với 33,5 triệu USD doanh thu sau ba ngày cuối tuần, Death on the Nile còn một hành trình dài phía trước để vượt qua mốc hòa vốn. Với 61,8% tiền vé sau ba ngày đầu tiên đến từ thị trường quốc tế, trong những tuần tới, doanh thu của phim được dự đoán phụ thuộc nhiều vào các rạp chiếu phim ngoài Bắc Mỹ.

Bộ phim tình cảm hài Marry Me với Jennifer Lopez trong vai chính thu 8 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần. Tác phẩm kiếm thêm 8,5 triệu USD từ 65 thị trường quốc tế. Tổng cộng, phim đã mang về 16,5 triệu USD . Đây là kịch bản đã được dự đoán trước và xét cho cùng, vẫn đầy hứa hẹn với một bộ phim có vốn đầu tư 23 triệu USD .

Trong tuần qua, Spider-Man: No Way Home đã cán mốc doanh thu 1,804 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Các thị trường quốc tế đóng góp 1,045 tỷ USD vào con số này. Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy bom tấn siêu anh hùng sẽ được phát hành tại thị trường Trung Quốc. Ra rạp từ tháng 12/2021, đến nay, No Way Home vẫn vững vàng bám trụ trong top 5 phim ăn khách tại Bắc Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung.

Bộ phim Sing 2 của hãng Illumination do Universal Pictures phát hành cũng xác lập cột mốc doanh thu mới. Sau ba ngày cuối tuần, tổng doanh thu của tác phẩm đã cán mốc 310,4 triệu USD với 167 triệu USD đến từ 65 thị trường ngoài Bắc Mỹ.

Uncharted khởi đầu thuận lợi

Uncharted đã vượt qua Death on the Nile và trở thành phim có doanh thu dịp cuối tuần 13/2 cao nhất khu vực (theo Box Office Mojo). Bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên Uncharted của Sony Pictures sẽ chính thức ra rạp từ 18/2. Cuối tuần qua, phim đã phát hành sớm tại 15 thị trường ngoài Bắc Mỹ và thu về con số ấn tượng 21,5 triệu USD .

Chỉ trong vòng ba tháng, Tom Holland đã có hai dự án phim bom tấn ra rạp là Spider-Man: No Way Home và Uncharted. Ảnh: Sony Pictures.

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu quốc tế của Uncharted là rạp chiếu phim tại Vương quốc Anh - quê nhà nam chính Tom Holland - với 6,4 triệu USD . Thị trường Nga không kém cạnh với 4,5 triệu USD . Ở vị trí thứ ba, Tây Ban Nha thu 3,5 triệu USD từ các suất chiếu sớm Uncharted. Doanh thu phim tại khu vực Trung Đông là 4 triệu USD và Ukraine là 1,3 triệu USD .

So sánh với các bom tấn siêu anh hùng phát hành trước đó, doanh thu sau ba ngày chiếu sớm của Uncharted cao hơn 12% so với Eternals, 18% so với Black Widow và 21% so với Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Trong tuần này, Uncharted sẽ phát hành tại Australia, Brazil, Pháp, Đức, Italy, Nhật, Mexico và Hàn Quốc. Tác phẩm có kinh phí sản xuất 120 triệu USD .

Nội dung Uncharted xoay quanh hành trình Nathan Drake (Tom Holland) gặp gỡ và kết thân với Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Đây là những sự kiện xảy ra trước khi Drake trở thành thợ săn kho báu chuyên nghiệp giống cốt truyện game. Bộ phim hành động, giả tưởng do Ruben Fleischer đạo diễn. Anh là nhà làm phim đứng sau thành công của Zombieland (2009) và Venom (2018).