Cho rằng trụ sở công an của 3 quận cũ quá nhỏ, không đủ cho khoảng 2.100 cán bộ, Công an TP.HCM đề xuất xây trụ sở mới cho Công an TP Thủ Đức.

Tại hội nghị UBND TP.HCM duyệt nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của UBND TP Thủ Đức chiều 27/3, thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, báo cáo về khó khăn trong việc tìm trụ sở mới cho Công an TP Thủ Đức.

Ông cho biết về bộ máy, Công an TP Thủ Đức đã hoàn thiện đúng theo kế hoạch của Thành ủy và UBND TP.HCM. Tuy nhiên, diện tích các trụ sở của công an 3 quận cũ (quận 2, 9, Thủ Đức cũ) quá nhỏ, không đủ bố trí cho Công an TP Thủ Đức.

"Công an TP Thủ Đức có 2.100 cán bộ và phải bố trí rải rác tại 3 trụ sở công an của 3 quận cũ. Việc này dẫn đến một số khó khăn khi phối hợp, chỉ đạo công tác", thiếu tướng Cao Đăng Hưng nêu thực tế.

Vì thế, Công an TP.HCM đề xuất TP Thủ Đức đầu tư xây dựng trụ sở mới cho Công an TP Thủ Đức.

Toàn cảnh hội nghị UBND TP.HCM duyệt nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Quang Huy.

Bên cạnh đó, thiếu tướng Hưng cũng cho biết hiện công an các phường của TP Thủ Đức chung trụ sở với UBND dẫn đến một số bất cập. Đây không chỉ là vấn đề của TP Thủ Đức mà của cả huyện Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh.

Ông Hưng cho biết công an gần UBND sẽ thuận tiện trong việc bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, trong tình hình nâng cấp công an cấp xã/phường, công an xã/phường cùng trụ sở với UBND thì khó xây dựng đúng chức năng. Ví dụ như không có nơi tạm giữ người, phương tiện. Việc tạm giữ này cũng sẽ nảy sinh nhiều phức tạp cho UBND nếu chung trụ sở.

Do đó, Công an TP.HCM đề nghị TP Thủ Đức tìm trụ sở riêng cho công an phường đối với các đơn vị đang dùng chung trụ sở với UBND phường.