Đề xuất truy thăng quân hàm cho thượng úy hy sinh khi ngăn ẩu đả

Công an tỉnh Hà Nam đã đề xuất cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ và truy thăng quân hàm đối với thượng úy Nguyễn Tuấn Minh.

Trao đổi với Zing chiều 11/11, thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết đơn vị đã đề xuất Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ đối với thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (30 tuổi, công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân).

"Công an tỉnh cũng thống nhất làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy cho đồng chí Minh", lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam nói.

Thượng úy Minh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Hà Nam.

Trưa 10/11, thượng úy Minh nhận nhiệm vụ đến giải quyết vụ ẩu đả giữa ông Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi) với nhóm của Nguyễn Văn Côn (41 tuổi), Trần Quang Đoài (48 tuổi) và Phan Văn Thế (42 tuổi) tại một xưởng may ở thôn Đồng Phú, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Trong lúc mời 4 người liên quan về trụ sở công an để làm việc, thượng úy Minh bị Nguyễn Văn Côn đấm vào bụng dẫn đến vỡ lá lách, mất máu và tử vong vào chiều cùng ngày.

Các nghi phạm trong vụ xô xát đang bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ để điều tra.