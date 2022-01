Đề xuất TP.HCM hỗ trợ phẫu thuật mắt cho công dân đi nghĩa vụ

Công an TP.HCM đề xuất từ năm 2023 trở đi, thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho công dân tham gia nghĩa vụ quân sự.

Chiều 13/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức phiên họp thứ nhất bàn về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM, cho biết năm 2022, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 4.759 công dân, trong đó chỉ tiêu công an là 959 nam, nghĩa vụ quân sự là 3.800 nam.

Căn cứ theo tiêu chí được giao, Công an TP.HCM đã vận động 1.182 công dân đăng ký. Trong đó có 725 trường hợp đạt tiêu chuẩn tuyển quân; 322 trường hợp cận mắt.

Với công dân tham gia nghĩa vụ bị cận, thượng tá Lê cho biết Công an TP.HCM chủ động chỉ đạo công an địa phương xin ý kiến, hỗ trợ một phần kinh phí. Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ tuyển quân năm 2022 theo luật nghĩa vụ quân sự.

Thượng tá Lê cho biết khó khăn nhất hiện nay của TP.HCM là hoàn thành chỉ tiêu được giao và hỗ trợ điều trị phẫu thuật mắt cho công dân mắt cận, dự kiến trung bình 30 triệu/ca phẫu thuật mắt.

"Để tạo điều kiện cho công dân gia đình hoàn cảnh khó khăn, Công an TP.HCM đề xuất từ năm 2023 trở đi, TP.HCM sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị mắt cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ", thượng tá Lê nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định năm 2021, thành phố phải triển khai kỳ tuyển quân trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch phức tạp. Ông Mãi đánh giá cao kết quả Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM (Hội đồng) và các địa phương đã đạt được.

Lễ giao nhận quân của TP.HCM năm 2021. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ông Phan Văn Mãi kỳ vọng Hội đồng và các ngành, địa phương phát huy kết quả năm 2021, chuẩn bị tốt công tác giao tuyển quân năm 2022. Từ nay đến ngày 16/2 (ngày ra quân), ông Mãi yêu cầu các đơn vị rà soát lại kế hoạch để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Mãi đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM, các ban chỉ huy quân sự làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu Hội đồng thực hiện đúng quy định tuyển chọn, nhận thanh niên nhập ngũ; các hoạt động chuẩn bị được diễn ra xuyên suốt.

Thứ 2, ông Mãi đề nghị Bộ Tư Lệnh TP.HCM chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo việc huấn luyện quân an toàn.

Thứ 3, Bộ Tư Lệnh chủ trì các cơ quan, tổng hợp kiến nghị, đề xuất chính sách. Trong đó tính toán chi phí đề xuất điều trị; nơi điều trị; chính sách khác về đào tạo sau xuất ngũ; chăm sóc cho gia đình thanh niên trước khi kêu gọi…

Ông Mãi cũng giao Công an TP.HCM phối hợp quản lý chặt chẽ công dân nhập ngũ; đồng thời rà soát thẩm định lai lịch chính trị của bản thân và gia đình.

Công an thành phố có vai trò chủ trì các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ tuyển quân; đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân theo đúng thủ tục; chủ trì rà soát lại dữ liệu nguồn thông qua cơ sở dữ liệu dân cư.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, bệnh viện trên địa bàn theo dõi sức khỏe công dân chuẩn bị nhập ngũ cho đến khi kết thúc chào mừng quân. Bên cạnh đó, ông Mãi đề nghị Sở Y tế phối hợp cơ quan thường trực đảm bảo hoạt động an toàn phòng, chống dịch liên quan hoạt động tuyển quân.

Đối với Mặt Trận Tổ quốc và Đoàn thể chính trị, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo gia đình quân dân nhập ngũ khó khăn; có cách vận động nguồn lực chăm lo.