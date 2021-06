Đề xuất tiêm vaccine cho toàn dân Phú Quốc để mở cửa đón khách quốc tế

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết tỉnh sẽ đề xuất Chính phủ tiêm vaccine toàn bộ cư dân Phú Quốc để địa phương mở cửa đón khách du lịch.

Trao đổi với Zing, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nói rằng vaccine chống Covid-19 là chìa khóa, là cơ hội để không chỉ Phú Quốc mà Việt Nam có thể mở cửa đón khách quốc tế trở lại.

“Tỉnh Kiên Giang đang lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ người dân Phú Quốc để địa phương đạt được miễn dịch cộng đồng. Khi đó, Phú Quốc có thể mở cửa đón khách quốc tế đến du lịch vào tháng 9 hoặc tháng 10”, ông Thành chia sẻ.

Ông Thành cho biết tỉnh Kiên Giang đã tính toán kinh phí mua vaccine. Tỉnh có thể huy động từ ngân sách và nguồn ủng hộ từ các mạnh thường quân. Mục tiêu là tiêm chủng cho khoảng 170.000 dân ở Phú Quốc.

Kiên Giang đang xây dựng kế hoạch ưu tiên vaccine cho 170.000 dân ở Phú Quốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tháng 9 đón du khách

Khách đến đảo cũng phải đáp ứng yêu cầu đã được tiêm vaccine. Nếu khách chưa tiêm vaccine thì phải tổ chức cách ly hạn chế kết hợp tham quan trong một khu nghỉ dưỡng biệt lập. “Nếu mọi thứ thuận lợi và được Chính phủ hỗ trợ, Phú Quốc phấn đấu tháng 9 hoặc tháng 10 có thể mở cửa trở lại đón khách”, ông Thành nói.

Theo chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, địa phương đã xây dựng các kịch bản đón khách quốc tế, đón khách nội địa, tổ chức cách ly, đón tiếp, hậu cần… một cách chu đáo, cụ thể. Với đề xuất tiêm vaccine cho người dân, tỉnh sẽ xây dựng đề án cụ thể, chủ động báo cáo Chính phủ để được phê duyệt.

Trước đó, Kiên Giang đã báo cáo xin phép Thủ tướng để Phú Quốc là nơi đầu tiên chấp nhận hộ chiếu vaccine, đón khách du lịch trở lại. Vừa qua, Bộ Chính trị đã đồng ý việc thí điểm hộ chiếu vaccine.

Tuy nhiên, ông Thành thừa nhận một khó khăn là nguồn vaccine đang rất khan hiếm. Các nhà sản xuất vaccine hiện tại chỉ đàm phán qua Chính phủ. Trong khi đó, nguồn vaccine về Việt Nam rất hạn chế. “Điểm mấu chốt của việc mở cửa là nguồn vaccine. Về vấn đề này, Kiên Giang rất mong muốn Chính phủ quan tâm, ưu tiên”, ông Thành chia sẻ.

Điểm mấu chốt của việc mở cửa là nguồn vaccine. Kiên Giang rất mong muốn Chính phủ quan tâm, ưu tiên Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Khó khăn thứ hai là nhiều loại vaccine mới chỉ được cấp phép cho người độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Do đó, nếu tiêm vaccine cho toàn bộ người dân và đón khách trở lại, thì đối tượng dưới 18 tuổi sẽ là bài toán khó.

Trước dịch bệnh, bình quân mỗi năm, Phú Quốc đón 5-6 triệu lượt khách. Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, ngành du lịch của tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19 trong năm 2020. Tình trạng hủy tour lên đến 60-80%; có 339 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tạm thời đóng cửa, giải thể hoặc chuyển nhượng kinh doanh.

Trong năm 2020, Kiên Giang đón 5,2 triệu lượt khách, giảm 40,7% so với năm 2019. Trong đó khách quốc tế là gần 185.000 lượt, giảm 74,1% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 7.867 tỷ đồng , giảm 57,7% so với cùng kỳ.

Ông Thành nhấn mạnh tỉnh Kiên Giang luôn sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Nếu Chính phủ có chủ trương đón khách quốc tế, tỉnh cũng sẽ sẵn sàng các biện pháp cần thiết.

Cuộc cạnh tranh mở cửa ở Đông Nam Á

Phú Quốc là hòn đảo nằm ở phía nam Việt Nam, rộng 570 km2. Hòn đảo này từng được nhiều tạp chí du lịch uy tín bình chọn là một trong những nơi đẹp nhất hành tinh.

Phú Quốc cũng thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư vào hạ tầng du lịch, xây dựng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, bến cảng, sân bay… Phú Quốc có thể tiếp nhận các chuyến bay quốc tế.

Nói với Zing, PGS TS Hoàng Văn Cường - Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân - cho rằng việc mở cửa sớm sẽ là vấn đề rất quan trọng với Việt Nam, nhất là khi các nước trong khu vực như Thái Lan và Indonesia đang rất nỗ lực thúc đẩy chủ trương này. Ông nhấn mạnh khi chống dịch, thì Chính phủ cũng cần phải ưu tiên mục tiêu kép, phát triển kinh tế, tránh việc Việt Nam mở cửa quá muộn.

Thái Lan mới đây quyết định cho phép du khách miễn cách ly khi tới du lịch tại đảo Phuket từ ngày 1/7 tới, với điều kiện là du khách đã tiêm vaccine Covid-19 và không tới từ các quốc gia có nguy cơ cao. Chính quyền Thái Lan cũng đặt mục tiêu mở cửa hoàn toàn sau 120 ngày.

Phú Quốc sở hữu cơ sở hạ tầng phát triển để mở cửa đón khách quốc tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính quyền Thái Lan đang quyết liệt thực hiện các biện pháp để mở cửa lại Phuket khi ưu tiên vaccine Covid-19 cho người dân hòn đảo. Theo kế hoạch, 70% dân cư trên đảo Phuket sẽ được tiêm vaccine Covid-19. Hiện nay, tỷ lệ này ở Phuket là 60%, cao hơn rất nhiều tỷ lệ trung bình toàn quốc của Thái Lan là 5%.

Trong khi đó, Indonesia đang lên kế hoạch thí điểm mở cửa Bali, Batam và Bintan tương tự như Phuket của Thái Lan. Hàn Quốc đang xúc tiến mở lại du lịch theo đoàn, với một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, đảo Guam (Mỹ).

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 của Việt Nam hiện tại khoảng hơn 1% dân số. Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 4 triệu liều vaccine, chủ yếu là AstraZeneca.