Đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chính phủ miễn học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc, kể từ năm học 2022-2023.

Nội dung trên được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đề xuất tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, sáng 4/7. Đồng thời, Bộ đang triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về giá sách giáo khoa.

Trước đề xuất trên, Thủ tướng giao các cơ quan phối hợp nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động. Trong đó, Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan tới ngân sách theo tinh thần chung đã được Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo là cần rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn hơn cho người dân và học sinh.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng GD&ĐT cho biết toàn ngành đang tập trung chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia trong những ngày tới để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng và công bằng.

Bộ Giáo dục cũng nghiên cứu, thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT, bao gồm cả học phần bắt buộc và lựa chọn. Việc thiết kế học phần cho bộ môn này sẽ được thiết kế hợp lý, khoa học và bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023. Ảnh: QH.

Một nội dung khác được trao đổi tại hội nghị sáng nay là những ý kiến nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết hàng hóa trong nước có tăng giá nhưng vẫn thấp hơn khu vực và thế giới. Trước dự báo tình hình sắp tới còn nhiều thách thức và nếu dịch bùng phát trở lại, ông Diên đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp chống chống như tiêm vaccine, kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu...

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá lần đầu tiên sau nhiều năm, tăng trưởng GDP đạt mức 7,72% trong quý II, chứng tỏ nền kinh tế đang vận hành tốt, các ngành kinh tế đang phục hồi và phát triển vượt bậc.

Để thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm và chiến lược, ông Thể cho rằng phải chuẩn bị các dự án kỹ lưỡng với tư vấn giỏi, các địa phương phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, Bộ Giao thông đã giải ngân hơn 17.300 tỷ đồng , đạt 34% tổng vốn Thủ tướng giao theo kế hoạch năm.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được sẽ càng rõ nét nếu so sánh với tình hình thế giới và nhấn mạnh việc GDP của Việt Nam tăng cao trong khi lạm phát được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. Mặt bằng lãi suất cho vay cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 0,12% so với năm trước.

Tuy nhiên, ngân hàng Trung ương nhiều nước đều đánh giá lạm phát vẫn chưa lên tới đỉnh điểm, trong khi kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, đòi hỏi các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm phải rất đồng bộ, xác định rõ mục tiêu ưu tiên rõ ràng, làm tốt công tác truyền thông về vấn đề này.