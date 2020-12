Đề xuất cho học sinh Hà Nội vào lớp sau 8h trong ngày rét

Nhiều hiệu trưởng tại Hà Nội đề xuất phương án điều chỉnh thời gian vào lớp muộn, thay vì cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống thấp.

Từ đầu tháng 12, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc xuất hiện những đợt rét đầu tiên trong năm. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mức nhiệt thấp nhất tại Hà Nội ghi nhận được trong tuần này là 12 độ C. Đến ngày 20/12, khi đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại Hà Nội xuống 10-11 độ C, ngưỡng rét hại.

Việc đến trường của học sinh, đặc biệt là trẻ nhỏ, trong những ngày rét như thế nào là điều được các phụ huynh quan tâm.

Hiện, học sinh Hà Nội vào lớp lúc 7h15 trong thời tiết lạnh. Ảnh: Phạm Thắng.

Đề xuất lùi thời gian vào lớp

Trao đổi với Zing, ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết chiều 17/12, sở có cuộc họp với hiệu trưởng các trường trên địa bàn về công tác phòng chống rét đậm, rét hại, đảm bảo chức khỏe cho học sinh.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ. Dưới 7 độ C, học sinh THCS được nghỉ.

Ông Trung cho biết nhiều năm nay, Hà Nội đều áp dụng quy định trên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các gia đình đã có điều kiện trang bị cho con cái áo, mũ, găng tay... để giữ ấm. Cơ sở vật chất của các trường cũng tốt hơn, không bị gió lùa vào mùa đông. Trong khi đó, có những ngày nhiệt độ xuống thấp vào sáng sớm và ấm dần khi trưa.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ căn cứ nhiệt độ vào sáng sớm để cho học sinh nghỉ thì chưa thật hợp lý. Bởi, đối với bậc mầm non, tiểu học, các con được nghỉ sẽ ảnh hưởng công việc của phụ huynh.

Với những gia đình không có điều kiện trông con, đây là sự bất tiện không nhỏ. Với học sinh bậc THCS, THPT, việc nghỉ mỗi khi nhiệt độ xuống thấp như vậy sẽ ảnh hưởng tiến độ, kế hoạch năm học. Hà Nội không chỉ rét một hai ngày, có những đợt rét kéo dài cả tuần, hết đợt này đến đợt khác.

Tại cuộc họp, nhiều hiệu trưởng cho rằng nên điều chỉnh giờ vào lớp muộn để tránh thời tiết khắc nghiệt buổi sáng sớm, vừa đảm bảo sức khỏe học sinh, vừa đảm bảo chương trình học và cũng thuận tiện cho phụ huynh.

Hiện nay, giờ tập trung ở các trường ở Hà Nội là 7h15, nhiều ý kiến đề xuất lùi giờ tập trung đến 8h15 hoặc 8h30.

Ông Trung cho hay sau khi các hiệu trưởng có ý kiến, ban giám đốc sở sẽ họp, thảo luận và cùng đề xuất phương án lên UBND thành phố.

Linh động theo phụ huynh và nhà trường

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT Hà Đông, Hà Nội, cũng cho rằng việc cho học sinh đến trường như thế nào trong những ngày rét đậm, rét hại đang có nhiều ý kiến khác nhau. Từ nhiều năm nay, phòng giáo dục quận Hà Đông đưa ra các phương án xử lý linh hoạt.

"Sáng sớm, phụ huynh theo dõi nhiệt độ tại khu vực, nếu dưới 10 độ C, cha mẹ có thể cho con nghỉ ở nhà để chăm sóc. Những phụ huynh không có điều kiện trông nom con, có thể đưa tới trường. Các trường cũng tạo điều kiện giữ, chăm sóc, dạy trẻ để phụ huynh yên tâm làm việc. Thực tế, mùa đông năm ngoái, phụ huynh vẫn đưa con tới trường dù nhiệt độ xuống thấp. Số em nghỉ rất ít", bà Hằng cho biết.

Nếu số lượng học sinh nghỉ ít, các em sẽ được tập hợp dạy bù, dạy bổ sung sau. Nếu số lượng học sinh nghỉ nhiều, các lớp chỉ ôn tập kiến thức cũ, không vội dạy bài mới.

Bà cho rằng nên để phụ huynh là người quyết định cho con đến trường hay không và hiệu trưởng cân nhắc điều chỉnh giờ vào lớp, có thể vào lớp muộn lúc 8h30.

"Nếu đồng loạt nghỉ, trường đóng cửa, nhiều gia đình không có điều kiện trông con. Hơn nữa, vào 6h sáng, nhiệt độ có thể 9-10 độ C, nhưng đến gần trưa, trời ấm dần, nhiệt độ lên mức 12-13 độ C, nếu cho nghỉ ngay từ đầu thì cũng rất tiếc và mất thời gian, trễ chương trình", bà Hằng nói.

Tương tự, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Marie Curie, cho rằng việc vào lớp muộn trong những ngày trời rét hợp lý hơn là cho học sinh nghỉ đồng loạt.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giờ tập trung muộn hơn nên để các trường tự quyết định dựa trên số đông ý kiến phụ huynh, làm sao cho thuận tiện, chứ không nên cứng nhắc một khung giờ nhất định.

"Lùi giờ vào lớp cũng tốt, hợp lý nhưng nhiều người đi làm sớm, đưa con đi học rồi đi làm luôn. Bây giờ, con vào lớp trễ, họ không được đi làm trễ, cũng là vấn đề. Do đó, các trường nên linh động, tùy điều kiện của trường mình và phụ huynh", thầy Khang đề xuất.

Ngoài ra, thầy Khang cho rằng các trường nên khuyến khích học sinh sử dụng xe buýt hoặc xe đưa đón. Học sinh sẽ ít phải tiếp xúc gió lạnh vào sáng sớm.