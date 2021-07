Đề xuất chỉ khai thác 2 chuyến bay/ngày từ TP.HCM ra Hà Nội

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đề xuất Thủ tướng phương án chỉ khai thác mỗi ngày 2 chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội để hạn chế hành khách từ các tỉnh phía Nam ra.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết trong ngày 20/7 cơ quan này đã nhận được công văn của UBND TP Hà Nội về việc kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại đến và đi từ TP.HCM và các tỉnh, thành khác trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Theo Bộ GTVT, hiện các sân bay khu vực phía Nam thuộc các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 gồm Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo. Nhà chức trách hàng không hiện đã dừng khai thác toàn bộ các đường bay đi, đến Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, trong khi các đường bay từ TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc giảm tối thiểu.

Đường bay Cần Thơ - Hà Nội và ngược lại hiện chỉ khai thác 1 chuyến/ngày bằng máy bay Airbus A321. Đường bay Phú Quốc - Hà Nội chỉ còn khai thác 1 chuyến/ngày bằng máy bay Airbus A321.

Đường bay TP.HCM - Hà Nội và ngược lại từ ngày 9/7 khai thác tối đa 1.700 khách/chiều/ngày, phân bổ Vietnam Airlines 700 khách, Pacific Airlines 200 khách, Vietjet Air 400 khách, Bamboo Airways 400 khách.

Bộ GTVT đề nghị chỉ khai thác 2 chuyến/ngày trên đường bay TP.HCM - Hà Nội để phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế nêu trên, trên đường bay TP.HCM - Hà Nội, lượng khách vận chuyển hàng ngày đều không đạt số lượng được phân bổ. Trong đó, khách từ TP.HCM ra Hà Nội chỉ đạt 800-1.000 khách và chiều ngược lại chỉ 200-400 khách mỗi ngày.

Trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hà Nội nhằm thực hiện quyết liệt công điện của chủ tịch UBND TP Hà Nội và triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Bộ GTVT đề xuất 2 phương án điều chỉnh hoạt động khai thác ra Hà Nội từ các sân bay khu vực phía Nam.

Phương án 1, Bộ đề nghị dừng khai thác các đường bay Cần Thơ - Hà Nội và ngược lại, đường bay Phú Quốc - Hà Nội và ngược lại. Giảm lượng khách khai thác đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội xuống còn 800 khách/ngày.

Theo Bộ GTVT, phương án này có ưu điểm đảm bảo nhu cầu đi lại của một lượng hành khách nhất định cần di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM. Nhược điểm là khó kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và nguồn lây, nguy cơ lây nhiễm giữa hành khách đi từ TP.HCM đến Hà Nội cao.

Phương án 2 được Bộ GTVT đề xuất là dừng khai thác các đường bay Cần Thơ - Hà Nội và ngược lạị, Phú Quốc - Hà Nội và ngược lại. Đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội chỉ còn khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Phương án này có ưu điểm do lượng khách không đáng kể nên việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và nguồn lây dễ dàng hơn, nguy cơ lây nhiễm giữa hành khách đi từ TP.HCM đến Hà Nội thấp hơn. Tuy nhiên nhược điểm là nhu cầu đi lại của hành khách nhất định cần di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM bị hạn chế tối thiểu.

"Nhằm quyết tâm bảo vệ thủ đô không diễn biến xấu, bảo vệ sự an toàn an ninh cho nhân dân, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị lựa chọn phương án 2", văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn ký thay bộ trưởng đề xuất Thủ tướng.

Trước đó Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không và sân bay tạo điều kiện vận chuyển người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về địa phương. Hãng bay sẽ làm việc với các địa phương để lập kế hoạch thực hiện chuyến bay trên cở sở trọn gói.

Từ 0h ngày 19/7, đến hết ngày 1/8 (14 ngày), Cục Hàng không cũng đã dừng tất cả đường bay chở khách đi, đến sân bay thuộc các tỉnh thành phía Nam bao gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang. Một số đường bay sẽ được khai thác tối thiểu gồm Phú Quốc - Hà Nội (một chuyến/ngày) và Cần Thơ - Hà Nội (một chuyến/ngày).

Với chặng bay Tân Sơn Nhất - Nội Bài, các hãng tổ chức khai thác 1.700 ghế/chiều/ngày. Các chặng Tân Sơn Nhất với Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột được giữ nguyên tần suất khai thác như kế hoạch trước đó.