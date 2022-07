Đề xuất bằng lái riêng cho xe bán tải tại Malaysia

Đây là đề xuất nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn liên quan đến dòng xe bán tải tại Malaysia.

Kosmo đưa tin, một giáo viên dạy lái xe đã đề xuất với chính phủ Malaysia về việc nên tạo ra một loại giấy phép lái xe mới dành riêng cho những người điều khiển xe bán tải, trong bối cảnh các vụ tai nạn chết người gần đây tại nước này đều liên quan đến dòng xe này.

Đáng chú ý là một trong số các vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của gia đình 5 người đang di chuyển trên chiếc xe hơi.

Theo giảng viên Azad Jasmi tại Học viện Lái xe Nâng cao & Hiệu suất TIC, loại giấy phép đặc biệt này khá quan trọng để đảm bảo rằng người điều khiển xe bán tải cần có các kỹ năng cần thiết để vận hành an toàn những loại xe này.

"Bằng lái xe hạng D hiện tại ở Malaysia cho phép điều khiển xe chở người có trọng tải lên đến 3.500 kg. Tuy nhiên loại bằng lái này không phù hợp với những người điều khiển bán tải, vì cách xử lý bán tải không giống với những loại xe khác", Azad Jasmi cho biết thêm.

“Những người học lái xe và thi giấy phép lái xe hạng D chỉ được thực hành trên những mẫu xe bán tải cỡ nhỏ, tuy nhiên sau khi được cấp phép, họ được phép lái những mẫu xe bán tải cỡ trung và lớn, với hiệu năng mạnh mẽ hơn so với những mẫu xe mà họ thực hành", Azad Jasmi nói với Kosmo.

Theo nguyên tắc chung, những mẫu xe bán tải phổ biến ở Malaysia được thiết kế có trọng tải lớn và không nhằm mục đích chạy nhanh. Những mẫu xe này thường có trọng tâm cao, do đó kém ổn định hơn so với các loại xe khác nhẹ hơn và có trọng tâm thấp hơn. Do đó Azad cho rằng những người lái xe bán tải phải có giấy phép đặc biệt dành riêng cho loại xe này.

Xe bán tải thường có trọng tâm cao.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Người dùng Đường bộ Malaysia (PPJK) Datuk Mohammad Hisham Shafie cho rằng bất kỳ cá nhân nào muốn lái xe bán tải cũng nên trải qua các khóa học và đào tạo.

“Chúng tôi nhận thức rằng xe bán tải lớn hơn và mạnh hơn, điều này đã khiến một số tài xế không tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi di chuyển trên đường. Do đó một chương trình đào tạo về các kỹ thuật và cách lái xe lịch sự khi sử dụng xe bán tải cần phải được đưa vào các chương trình hiện có." Datuk Mohammad Hisham Shafie nói.

Ông cũng khuyến nghị rằng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia (JPJ) nên có các kỳ thi sát hạch, khoảng 3-5 năm/lần để đánh giá kỹ năng lái xe, nhằm đảm bảo họ có đủ khả năng và điều kiện để cầm lái các phương tiện mà họ được cấp phép sử dụng, đồng thời chế tài xử phạt cần được nâng cao để không ai xem nhẹ các quy định hiện hành.