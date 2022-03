Đề nghị truy tố nhóm người hành hung trung tá cảnh sát

Sau khi thấy Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi, ở An Giang) bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc, nhóm người gần đó đã xô đẩy, chống đối lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở hiện trường.

Ngày 28/3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi) và 9 người khác cùng ở địa phương về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Văn Nhơn. Ảnh: Đình Đình.

Theo kết quả điều tra, tối 12/12/2021, cảnh sát nhận được tin báo tại ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, có nhiều người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Trung tá Nguyễn Phú Cường, Trưởng Công an xã Kiến An, triển khai lực lượng đến hiện trường vây bắt nhóm người đang đánh bạc.

Khi thấy cảnh sát, nhóm người này tháo chạy. Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ Nhơn, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc. Lúc này, Nguyễn Phúc Hậu (35 tuổi), Nguyễn Chí Hải (22 tuổi) và Châu Thái Duy (23 tuổi) cùng một số người ở gần đó lao tới giằng co, xô đẩy trung tá Cường và những người đang làm nhiệm vụ để cho Nhơn thoát thân.

Các bị can Duy, Hải và Hậu (từ trái qua). Ảnh: Đình Đình.

Trong đêm tối, nhóm người ở hiện trường có những lời lẽ thô tục, hành hung trung tá cảnh sát và lực lượng đang làm nhiệm vụ. Công an huyện Chợ Mới đã tăng cường lực lượng giải tán đám đông và mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Hậu, Hải và Duy, thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát đã làm rõ vai trò của Nhơn, Hậu, Hải và Duy cùng 6 người khác cùng có hành vi chống người thi hành công vụ nên khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự.