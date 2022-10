Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm khai nhận Công ty địa ốc Alibaba không chủ trương trả tiền hoa hồng cho những người môi giới mua bán đất.

Bị can Nguyễn Thái Luyện.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất việc thống kê các bị hại đã gửi đơn tố giác; thông báo kết quả điều tra đến từng bị hại, trừ các trường hợp gửi đơn tố giác qua bưu điện, không đủ thông tin, không thể mời làm việc để xác định tư các tham gia tố tụng trong vụ án.

Đối với yêu cầu điều tra bổ sung số lượng bị hại, thiệt hại của vụ án, danh sách bị hại và tổng số tiền các bị can chiếm đoạt, Công an TP.HCM xác định tính đến ngày 20/1 đã có 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác. Trong đó, Công an TP.HCM đã làm việc với 3.999 nạn nhân, còn 362 trường hợp không đến làm việc. Để đảm bảo không bỏ sót bị hại, trong thời gian truy tố vụ án, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục ghi lời khai của 229 bị hại gửi đơn tố giác sau ngày 20/1 đến nay và 362 trường hợp chưa đến cơ quan công an làm việc.

Quá trình điều tra bổ sung, các bị can Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Bùi Minh Đức (Phó giám đốc phụ trách đầu tư Công ty địa ốc Alibaba) khai Công ty Alibaba không chủ trương trả tiền hoa hồng cho những người giới thiệu các thửa đất, nhận chuyển nhượng từ chủ đất. Việc chi tiền, hạch toán này không được thể hiện trong sổ sách kế toán.

Ngoài ra, Luyện và Mai khai ngoài những bị can bị khởi tố, các nhân viên Công ty địa ốc Alibaba không biết và không tham gia giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 12/8, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, thời gian diễn ra phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 tháng. Sau đó, tòa ra quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM đề nghị điều tra bổ sung.

Theo quyết định này, kể từ khi phát thông báo hạn cuối tiếp nhận trình báo của các bị hại trong vụ án này là ngày 31/8, đến nay có 34 cá nhân đến tòa trình báo là bị hại trong vụ án. Từ đó, tòa đề nghị VKS bổ sung danh sách những bị hại này và số tiền chiếm đoạt của từng người.

Ngoài ra, tòa cũng đề nghị VKS xác định lại số lượng bị hại có thể không phải 4.316 người (con số cáo trạng xác định) và thiệt hại của vụ án cũng có thể nhiều hơn 2.264 tỷ đồng . Đồng thời, xác định lại các vấn đề như: Kết luận điều tra có sự trùng lặp bị hại không; có bỏ sót bị hại không; một số bị hại không xác định cụ thể là bị hại của dự án nào...

Tòa cũng yêu cầu VKS làm rõ tư cách tố tụng của các trường hợp nhiều cá nhân đứng tên trên cùng một hợp đồng chuyên nhượng quyền sử dụng đất.

Theo hồ sơ, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 "dự án ma". Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.