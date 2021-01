Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam

Ngoài bị can là pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố ông Lê Đình Trung về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp, đề nghị truy tố bị can đối với pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam và bị can Lê Đình Trung (giám đốc công ty) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cục quản lý thị trường phát hiện hơn 4.000 thùng bia Sài Gòn Việt Nam vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: Cục quản lý thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kết luận điều tra, tháng 5/2019, ông Lê Đình Trung cùng 2 người khác góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam. Trong đó, ông Trung góp 70% vốn, bà Trần Thị Ái Loan và Trần Thị Khánh Hà mỗi người góp 15% vốn.

Trung có thời gian dài làm việc tại Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Ông ta biết rõ uy tín và danh tiếng của hãng bia này nên đã liên kết thành lập công ty, thiết kế kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu "nhái" Sabeco và bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam đã ký hợp đồng với cơ sở sản xuất bia BiVa đóng tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, để sản xuất.

Ngày 23/6/2020, hai bên đang giao hàng lô thứ 3 thì bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản 4.712 thùng bia thành phẩm, 116.700 vỏ lon bia và 3.300 vỏ thùng bia có dấu hiệu xâm phạm quyền đã được bảo hộ.

Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam sản xuất hơn 8.900 thùng và đã bán ra thị trường 3.300 thùng bia "SAIGON VIETNAM".

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ giám định, xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Viện đã xác định các dấu hiệu BIA SAIGON VIETNAM, hình khiêng và hình con rồng trên sản phẩm của công ty này là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Sabeco.

Theo nhà chức trách, hành vi của Lê Đình Trung và Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 1,4 tỷ đồng .

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định 2 cổ đông Trần Thị Ái Loan và Trần Thị Khánh Hà được công nhận góp vốn nhưng không đóng góp tiền vốn và không tham gia thiết kế kiểu dáng, đặt mua nguyên liệu nên không đủ cơ sở xử lý hình sự tội danh trên.

Cơ sở sản xuất bia BiVa và công ty sản xuất bao bì cung cấp hàng hóa theo hợp đồng mà Công ty Bia Sài Gòn Việt Nam cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nhãn hiệu nên không đủ cơ sở xử lý hình sự.