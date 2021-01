Đề nghị truy tố 3 bị can tổ chức vượt biên trái phép

Trọng lôi kéo Chị và Mén cùng những người khác ở Campuchia lập đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Ngày 15/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Các bị can gồm: Lê Văn Trọng, Đoàn Thị Thùy Chị và Nguyễn Thị Mén (cùng ở Đồng Tháp). Theo cơ quan công an, ngày 16/9/2020, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phối hợp với công an, quân sự xã Bình Phú (huyện Tân Hồng) bắt quả tang Trọng, Chị và Mén đưa người vượt biên trái phép qua Campuchia.

Bị can Lê Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Ba ngày sau, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Trọng, Chị và Mén.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Ý (ngụ ở Hà Tĩnh). Tuy nhiên, người này không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị can.

Lực lượng biên phòng, công an duy trì các tổ tuần tra biên giới Tây Nam. Ảnh: Đ.Đ.

Theo cơ quan công an, Ý đã thông qua Facebook để rủ rê, lôi kéo những người có nhu cầu sang Thái Lan làm việc, sau đó móc nối với Trọng tổ chức đưa họ sang Campuchia để đi Thái Lan.

Trọng tiếp tục lôi kéo Chị và Mén cùng những người khác sinh sống tại Campuchia, lập đường dây đưa người vượt biên trái phép.

Tháng 9/2020, các bị can trên đã 2 lần đưa tổng cộng 8 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia để đi Thái Lan.