Đề nghị tạm dừng các đường bay thương mại đến sân bay Vinh

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị tạm dừng khai thác các chuyến bay thương mại đến sân bay Vinh từ 30/6.

Theo văn bản, tình hình phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Nghệ An và vùng lân cận đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các đường bay đi và đến Cảng hàng không Vinh.

"Hơn nữa, hiện mỗi ngày Cảng hàng không Vinh chỉ duy trì khai thác 1 đường bay từ Vinh đi TP.HCM và ngược lại với tần suất 1 chuyến/ngày nhưng lượng khách rất ít", UBND Nghệ An thông tin.

UBND tỉnh Nghệ An vừa đề xuất dừng toàn bộ các chuyến bay thương mại đến Vinh từ 30/6. Ảnh: Thạch Thảo.

Để hạn chế và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Nghệ An ra bên ngoài và từ bên ngoài vào Nghệ An, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác dập dịch, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo tạm dừng khai thác các đường bay thương mại đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vinh từ ngày 30/6 cho đến khi dịch được kiểm soát, khống chế.

Trước thời điểm Nghệ An có dịch Covid-19, mỗi ngày có 25 - 30 chuyến bay đến sân bay Vinh.

Hiện có 5 đường bay nội địa đã được yêu cầu dừng khai thác, là các đường bay nối TP.HCM với các địa phương gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai, Côn Đảo và Quảng Bình. Chưa có đường bay nào trong số này được khôi phục trở lại.

Trước đó UBND TP Phú Quốc cũng đề xuất dừng khai thác đường bay TP.HCM - Phú Quốc, tuy nhiên chưa được Bộ GTVT chấp thuận.