Đề nghị mở hành lang vận tải từ Hải Dương về Hải Phòng

Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các tỉnh không dựng hàng rào cấm lưu thông hàng hóa. Ông cũng đề nghị mở hành lang vận tải từ Hải Dương về thẳng Hải Phòng để lái xe không ra khỏi ôtô.

Tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa mùa dịch là vấn đề “nóng” khiến nhiều địa phương rất sốt ruột, nhất là Hải Dương - địa phương có số ca mắc Covid-19 lớn nhất hiện nay. Nhiều chuyến xe chở hàng của tỉnh này đã phải quay đầu trở về vì không được tỉnh, thành phố lân cận “mở cửa”.

Ách tắc do vận tải vì "mỗi nơi một kiểu"

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 24/2, lãnh đạo Hải Dương chia sẻ tỉnh đang rất khó khăn trong lưu thông hàng hóa, cụ thể là ra cảng Hải Phòng.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị Thủ tướng, các bộ, ngành chỉ đạo việc này vì tỉnh đã nhiều lần làm việc với Hải Phòng nhưng chưa được tháo gỡ như mong muốn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết Bộ đã kết nối với các đơn vị lớn, tập đoàn bán lẻ để tiêu thụ hàng hóa cho Hải Dương, tuy nhiên, vướng không phải do nhu cầu không có, chuỗi siêu thị không nhiệt tình, mà là do vấn đề vận tải.

Nhiều ý kiến trong cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 24/2 đề cập đến tình trạng tắc nghẽn trong lưu thông hàng hóa. Ảnh: VGP.

“Dù Bộ Y tế đã có hướng dẫn về vận tải hàng hóa an toàn, vẫn có tình trạng các tỉnh hiểu và áp dụng khác nhau, gây vướng mắc”, ông An nói.

Theo ông, dịch bệnh còn phức tạp, có thể một địa phương nào đó trong tương lai cũng như Hải Dương nên nếu cứ để tình trạng ách tắc xảy ra sẽ rất nguy hiểm.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh chống dịch quyết liệt nhưng không nên cực đoan, vì "tháo gỡ để hàng hóa lưu thông là điều kiện căn bản nhằm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ”.

Đồng tình, Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương không dựng hàng rào cấm lưu thông hàng hóa.

Xe của Hải Dương bị yêu cầu quay đầu khi đến quốc lộ 5, địa phận Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Dương.

Ông nhắc lại việc hàng hóa từ Hải Dương vận chuyển vào cảng Hải Phòng đang rất khó khăn và đề nghị Hải Phòng nghiên cứu gỡ bỏ các biển kiểm soát, ranh giới giữa hai địa phương. “Đề nghị cho làm hành lang vận tải từ Hải Dương về thẳng Hải Phòng, lái xe không ra khỏi ôtô trong quá trình vận chuyển”, ông Tuấn đề xuất.

Không để tỉnh này nhìn tỉnh kia bằng con mắt nghi ngại

Nhắc đến việc này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết không chỉ ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu mà ngay trong nước, giữa địa phương này với địa phương kia cũng “có vấn đề”, điển hình như câu chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, khi “Hải Dương phản ứng, còn Hải Phòng kiên quyết”.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành sớm có quy trình thống nhất về vận chuyển hàng hóa để trình Thủ tướng.

Để được lưu thông, các tài xế cần xuất trình đầy đủ giấy ghi lịch trình, khai báo y tế, giấy cam kết thực hiện 5K và thực hiện kiểm tra thân nhiệt đầy đủ. Ảnh: Thạch Thảo.

“Quy trình kiểm dịch làm sao cho thông thoáng nhưng không ngăn sông cấm chợ, gây khó khăn cho các địa phương, tạo ra tâm lý kỳ thị lẫn nhau. Làm quá căng thì người dân tỉnh này nhìn người dân tỉnh kia bằng con mắt nghi ngại, như vậy không hay”, Phó thủ tướng chia sẻ.

Kết luận nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương chủ trì, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế ban hành ngay quy trình tiêu thụ nhanh các sản phẩm nông nghiệp trong vùng có dịch, vừa bảo đảm yêu cầu phòng dịch, vừa không để ách tắc.

Chủ tịch UBND các tỉnh, nhất là các tỉnh đang có dịch có biện pháp cụ thể để kiểm soát dịch, đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế không can thiệp sâu vào những vấn đề cụ thể của địa phương, giao quyền cho địa phương ban hành các biện pháp cụ thể ở địa phương mình.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, nhất là khu vực có cảng như Hải Phòng, phải bảo đảm lưu thông hàng hóa bình thường, biện pháp thông thoáng, chủ động phòng, chống nhưng không ngăn sông cấm chợ.

Ông cũng yêu cầu phải có ngay một quy chế giữa 3 bộ để có thể thực hiện chủ trương lưu thông hàng hóa bình thường, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh.