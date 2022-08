Để đường phèn trong túi quần, nam hành khách bị nghi tàng trữ ma túy

Tổ soi chiếu ở sân bay Cát Bi phát hiện trong túi quần anh N.T.A. (Hải Phòng) có tinh thể màu trắng, nghi là ma túy nên đã bàn giao cho Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh.

Sáng 27/8, tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách lên chuyến bay từ Hải Phòng đến TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Tổ soi chiếu Đội An ninh sân bay Cát Bi phát hiện hành khách N.T.A. (sinh năm 1982, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) trong túi quần bên phải có 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy.

Qua giám định, công an tỉnh đã xác định số tinh thể thu giữ của hành khách N.T.A. có trọng lượng 29,42 gam là đường phèn, không phải chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện có chất ma túy trong cơ thể hành khách N.T.A.