Đế chế của Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc không giành chiến thắng tại giải thưởng Kim Tượng 2022, song các nghệ sĩ trẻ dưới trướng của anh lại liên tục đem về vinh quang.

Ngày 19/7, ON đưa tin Cổ Thiên Lạc không chiến thắng tại hạng mục Nam phụ xuất sắc của giải thưởng điện ảnh Hong Kong Kim Tượng lần thứ 40. Nhưng anh lại được coi là người "thắng đậm nhất phía sau hậu trường", bởi có tới 3 nghệ sĩ dưới trướng nam diễn viên có giải thưởng.

Trong đó, hai bộ phim Mai Diễm Phương và Con trai thần kỳ của mẹ là những dự án gây tiếng vang nhất trong năm 2022, cũng được đề cử nhiều giải thưởng nhất. Hai dự án do tập đoàn One Cool của Cổ Thiên Lạc sản xuất. Mai Diễm Phương chiến thắng ở 5 hạng mục. Nữ diễn viên Vương Đan Ni đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc với vai Mai Diễm Phương. Liêu Tử Du chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cũng với tác phẩm này.

Bên cạnh đó, dự án Con trai thần kỳ của mẹ diễn viên trẻ là sự hợp tác giữa Cổ Thiên Lạc và Lưu Đức Hoa sản xuất, được để cử ở 9 hạng mục. Phim do Phùng Hạo Dương, một nghệ sĩ thuộc công ty của Cổ Thiên Lạc, giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai chàng trai tật nguyền Tô Hoa Vĩ.

Ông trùm mới của giới giải trí Hong Kong

Năm 2013, Cổ Thiên Lạc thành lập tập đoàn giải trí Thiên Hạ Nhất (One Cool), dưới trướng công ty này có gần 10 công ty nhỏ thực hiện các công việc khác nhau như đại diện quản lý, chuyên sản xuất hiệu ứng hình ảnh và cung cấp dịch vụ hậu kỳ cho các chương trình TV -quảng cáo, phim, hoạt hình và các dự án MTV.

Ngôi sao Thần điêu đại hiệp là ông chủ của 24 nghệ sĩ (diễn viên và ca sĩ), trong đó đa số là ngôi sao trẻ với nhiệm vụ "đào tạo ra những nghệ sĩ trẻ có tiềm năng, giúp họ gia nhập lĩnh vực điện ảnh, truyền dòng máu mới vào thị trường điện ảnh Hong Kong".

Một số nghệ sĩ nổi tiếng thuộc công ty của Cổ Thiên Lạc như Trịnh Tuyết Nhi, Mạch Tử Lạc, Dư Hương Ngưng, Liêu Tử Dư, Trần Dĩnh Hân, Miko Peng, Khương Hạo Văn, Trương Văn Kiệt, Chu Chỉ Quân, Từ Vỹ Đống, Vương Đan Ni, Phùng Hạo Dương.

Cổ Thiên Lạc đại diện quản lý 24 diễn viên và một nhóm nhạc thần tượng nữ.

Cổ Thiên Lạc còn chi tiền xây dựng rạp chiếu phim mang tên Cổ Thiên Lạc (Louis Koo Cinema). Rạp chiếu nằm bên trong Trung tâm Nghệ thuật Hong Kong, định hướng trình chiếu các bộ phim kinh phí thấp, phim độc lập khó có cơ hội khởi chiếu ở các hệ thống rạp chính thống.

Ông chủ Cổ còn ra sức hỗ trợ các dự án phim thuần chất Hong Kong, chẳng hạn như phim Dùng danh nghĩa thanh xuân (In Your Dreams) do Lưu Gia Linh đóng chính. Kịch bản này giành giải Dự án phim đầu tay của điện ảnh Hong Kong, nhưng chỉ được chính quyền thành phố tài trợ 3 triệu HKD. Cổ Thiên Lạc đã chi tiền thêm để bộ phim hoàn thiện.

Cổ Thiên Lạc cũng có công ty riêng để sản xuất và phân phối phim ảnh. Tập đoàn của Cổ Thiên Lạc còn tham gia vào các triển lãm thời trang, phòng trưng bày nghệ thuật.

Bên cạnh đó, công ty One Cool Jacso Entertainment Limited do Cổ Thiên Lạc hợp tác với một đơn vị giải trí của Hàn Quốc có công việc đào tạo các thần tượng trong lĩnh vực âm nhạc, hoạt động ở cả hai thị trường Hong Kong và Hàn.

Hồi tháng 7/2021, Cổ Thiên Lạc đã ra mắt nhóm nhạc nữ Skyle. HK01 cho biết nhóm gồm 4 thành viên là Chaehyun, Uqing, Ginny và Erin. Trong đó, có 3 người đẹp mang quốc tịch Hàn và một giọng ca đến từ Trung Quốc.

Các trang báo lớn Kuaibao, Sinchew, Oriental Sunday đều nhận định Cổ Thiên Lạc tỏ rõ tham vọng tạo dựng vương quốc showbiz của riêng mình, làm nên một thế lực lớn trong văn hóa Hong Kong. Còn trang HK01 thì đánh giá điện ảnh Hong Kong may mắn có một người như Cổ Thiên Lạc. Anh được ca ngợi là người cuối cùng tại đây xứng tầm ngôi sao điện ảnh hạng A.

Được nể phục

Ở tuổi 52, Cổ Thiên Lạc hiện là "anh cả" trong giới giải trí Hong Kong. Nam diễn viên không chỉ tích cực đóng phim mà còn tham gia sản xuất nhiều tác phẩm. Hiện tại, anh có trong tay hơn 100 bộ phim lớn nhỏ. Năm 2018, sau khi đăng quang Ảnh đế Kim Tượng, Cổ Thiên Lạc trở thành Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong và Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong.

Mang tư tưởng "chấn hưng nền điện ảnh Hong Kong", nhiều năm qua nam diễn viên chỉ đóng và sản xuất các tác phẩm dán mác Hong Kong. Anh từ chối mọi lời mời sang Đại lục diễn xuất. Khi đầu tư sản xuất, anh cũng luôn chiêu mộ diễn viên Hong Kong và sử dụng nguồn vốn bản địa.

Trong thời gian dịch bệnh hoành hành tại Hong Kong, công ty của Cổ Thiên Lạc đã kết hợp với công ty Emperor Films sản xuất 10 bộ phim điện ảnh nhằm tạo công việc cho các nhân viên và nghệ sĩ.

Nam diễn viên còn đứng ra tổ chức tiệc, kêu gọi các nhà đầu tư ủng hộ nền điện ảnh Hong Kong đang trong thời kỳ ngưng trệ. Mỗi khi có nghệ sĩ gặp khó khăn, Cổ Thiên Lạc luôn là người đi đầu trong việc thiện nguyện.

Cũng chính vì sự nhiệt tình của Cổ Thiên Lạc, nhiều nghệ sĩ luôn sẵn lòng ủng hộ các dự án của anh. Năm 2021, nam diễn viên Lâm Gia Đống chia sẻ anh sẽ đóng bộ phim Egg Waffle mà không nhận thù lao.

"Tôi đã nói nguyện vọng của mình với Cổ Thiên Lạc. Tôi không cần anh ấy trả cát-xê chỉ để đổi lấy một vai diễn trong dự án. Tôi muốn cùng chung tay, góp sức với Cổ Thiên Lạc vực dậy showbiz Hong Kong. Nếu anh ấy đồng ý tiến thêm một bước, mọi sự sẽ thuận lợi thành công", sao nam Vô gian đạo chia sẻ. Được biết cát-xê của Lâm Gia Đống khoảng 1 triệu USD cho mỗi dự án.

Ngày trước, Cổ Thiên Lạc hay được gọi là "Cổ Tử" (chữ "Tử" thường được thêm sau tên con trai như cách gọi thân mật). Còn hiện giờ, đồng nghiệp, báo chí và người hâm mộ gọi nam diễn viên là "anh Cổ" đầy kính trọng. Những cống hiến mà Cổ Thiên Lạc dành cho điện ảnh Hong Kong khiến nhiều người nể phục.

Nhắc tới người đồng nghiệp thân thiết, đạo diễn Lâm Đức Lộc của series phim Phong Bạo nói: "Cổ Thiên Lạc luôn một lòng một dạ với phim Hong Kong. Nếu không có cậu ấy sẵn sàng mạo hiểm, rất nhiều đạo diễn đặc biệt là người trẻ sẽ khó có cơ hội làm phim".

Cổ Thiên Lạc được yêu mến nhờ tinh thần hết lòng vì điện ảnh Hong Kong.

Theo Sina, dù nguồn thu nhập bị giảm đáng kể vì bệnh dịch kéo dài, Cổ Thiên Lạc vẫn tích cực quyên góp từ thiện. Công trình trường học vừa hoàn thành nằm trong tổng số 4 dự án anh đóng góp xây dựng vào đầu năm 2020.

Theo Sohu, từ năm 2008 đến nay, nam diễn viên đã đóng góp xây mới hơn 130 trường học ở Trung Quốc. Sina cho biết để xây dựng một trường tiểu học ở những vùng sâu vùng xa, ước tính tiêu tốn từ 30.000- 80.000 USD . Đến nay, Cổ Thiên Lạc đã đóng góp hơn 4,5 triệu USD .

Ngoài xây dựng trường học, Cổ Thiên Lạc còn quyên góp kinh phí xây dựng 18 phòng y tế, 750 hầm chứa nước trên khắp Đại lục. Hành động đẹp của nam diễn viên nhận được sự ủng hộ và ngợi khen hết lời từ công chúng.

Theo ON, hiện tại Cổ Thiên Lạc vẫn miệt mài đóng phim. Mỗi năm, anh ra mắt khoảng 5 phim điện ảnh khác nhau. Sắp tới, khán giả sẽ gặp nam diễn viên trong các dự án Death Notice, Remember What I Forgot, Tàn ảnh không gian (Shadows), Minh nhật chiến ký (Cuộc chiến ngày mai - Warriors of Future), Truy long 3: Phố người Hoa, Tảo độc 3, Cửu Long thành trại: Vi thành.