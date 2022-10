Đế chế 3,4 tỷ USD của vợ chồng siêu mẫu Miranda Kerr

Miranda Kerr và Evan Spiegel là một trong những vợ chồng quyền lực, có sức ảnh hưởng và nổi tiếng nhất thế giới.

Evan Spiegel tháp tùng vợ siêu mẫu trong sự kiện.

Theo Business Insider, tổng giá trị tài sản ròng của vợ chồng siêu mẫu Miranda Kerr và doanh nhân công nghệ Evan Spiegel là 3,4 tỷ USD . Họ trở thành một trong những bộ đôi giàu nhất Hollywood và trên thế giới.

Evan, 32 tuổi, là đồng sáng lập người Mỹ gốc Pháp của nền tảng mạng xã hội Snapchat. Miranda, 39 tuổi, là cựu thiên thần nội y và doanh nhân người Australia đang điều hành thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng.

"Đây là sự kết hợp hoàn hảo về tài năng lẫn sắc đẹp", tờ báo bình luận.

Miranda Kerr và Evan Spiegel được khen là bộ đôi hoàn hảo của Hollywood. Ảnh: Elle.

South China Morning Post cho biết Evan vươn lên hàng tỷ phú khi mới 25 tuổi. Anh gặp Kerr vào năm 2014 trong sự kiện của Louis Vuitton ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại tại New York. Được xếp ngồi cạnh nhau, Spiegel chủ động làm quen và trò chuyện.

Tháng 5/2017, hai người kết hôn trong lễ cưới như cổ tích. Cựu người mẫu Victoria's Secret bước ra trong chiếc váy Dior lấy cảm hứng từ Grace Kelly, nắm chặt tay chú rể và trao lời thề ước sống trọn đời bên nhau.

Sở hữu nhiều dinh thự, siêu xe

Vợ chồng Miranda sở hữu loạt bất động sản trải dài từ Mỹ đến Australia. Giữa nhiều dinh thự sang trọng, họ chọn dừng chân ở cơ ngơi rộng hơn 665 m2 có giá trị 12 triệu USD tại Brentwood - khu giàu có của Los Angeles.

Theo Architectural Digest, hồi tháng 8, Miranda và chồng chính thức sở hữu thửa đất khổng lồ ở Holmby Hills với giá đến 120 triệu USD . Họ phải chờ đến hai năm để làm chủ bất động sản đắt đỏ này.

Bên cạnh đó, bộ đôi sắm thêm biệt thự 30 triệu USD ở Paris (Pháp), khu vườn nho xinh xắn tại Australia, khu nghỉ dưỡng mát mẻ bên bờ biển Malibu và nhà kiểu đồng quê ở Brentwood.

Bản thân Miranda sở hữu biệt thự riêng ở thành phố Malibu, California. Cô mua ngôi nhà này từ năm 2014 với giá 2,2 triệu USD và bỏ thêm khá nhiều tiền để tu sửa. Biệt thự có bể bơi view biển, thác nước, vườn cây ăn trái...

Miranda Kerr thả dáng trong dinh thự triệu USD. Ảnh: Hollywood Reporter.

Độ giàu của vợ chồng này còn được thể hiện qua bộ sưu tập siêu xe. Vào tháng 7, Evan chụp ảnh check-in cùng chiếc Audi RS6 Avant và chiếc RS7 Performance tại khu vực dành cho khách hàng của Audi tại trường đua quốc tế Thượng Hải.

"Ôtô mang lại cho tôi niềm vui tuyệt đối", tỷ phú chú thích bài đăng.

Evan thường dạo quanh thành phố trên chiếc Ferrari, Cadillac Escalade và Lexus. Vợ anh cũng là tín đồ mê xe khi được nhìn thấy cầm lái mẫu Audi A8, Mercedes-Benz S-Class, Range Rover Vogue và đặc biệt là mẫu xế cổ Jaguar XJ, Autobizz đưa tin.

Lúc mới cưới, để vợ vui, Evan đã đưa Miranda đi hưởng tuần trăng mật tại khu nghỉ dưỡng siêu sang tại đảo Laucala ở Fiji, phía nam Thái Bình Dương. Laucala được coi là điểm đến lý tưởng của giới siêu giàu trên thế giới. Giá phòng mỗi đêm từ 12.800 USD đến 60.000 USD .

Sau đó, Spiegel cùng hai người bạn đồng hành ở Snapchat thuê du thuyền đi du lịch quanh bờ biển Italy và Hy Lạp với giá gần 1 triệu USD một tuần.

Tỷ phú công nghệ Evan Spiegel chi mạnh cho những chuyến du lịch cùng vợ. Ảnh: @mirandakerr.

Là người của công chúng, Miranda phải đảm bảo sự xuất hiện của mình trong phạm vi an toàn. Vì thế, cô và chồng đã chi hơn 1 triệu USD cho khoản an ninh mỗi năm, kể từ năm 2016.

"Hồi năm 2016, nhân viên bảo vệ dinh thự của Miranda bị kẻ trộm đâm chết. Đó là một trong những lý do cô quyết định tốn nhiều tiền cho việc bảo vệ an toàn. Bên cạnh đó, siêu mẫu hạn chế cập nhật thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị theo dõi", Who Australia cho biết.

Ăn mặc giản dị, hạn chế tiệc tùng

Miranda trưng diện váy áo và túi xách hàng hiệu của Dior, Louis Vuitton, Prada, Celine... có giá hàng nghìn đến trăm nghìn USD là chuyện thường bởi cô là người mẫu, lại giàu có. Đổi lại, Evan giữ thói quen ăn mặc giản dị.

Là tỷ phú sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Evan chỉ xuất hiện với áo phông cổ tim James Perse 60 USD , áo khoác da Patrik Ervell 225 USD và đi đôi giày Common Projects 463 USD . Item thuộc hàng đắt đỏ với anh chắc có lẽ là áo khoác bomber của Saint Laurent, trị giá 1.890 USD .

Evan ăn mặc giản dị, làm nền cho vợ mỗi khi xuất hiện. Ảnh: SCMP.

Trong một buổi phỏng vấn, Miranda tiết lộ chồng cô không thích tiệc tùng xa hoa mà luôn muốn về nhà ăn cơm vợ nấu. "Anh ấy cư xử như người 50 tuổi. Anh ấy không thích ra ngoài tiệc tùng. Sau khi làm xong việc, anh ấy về nhà trước 20h. Chúng tôi ăn tối cùng nhau và đi ngủ sớm", siêu mẫu kể.

Evan cũng thừa nhận anh chỉ thích ở nhà vì thoải mái và ấm cúng. Trong lúc vợ tập trung cho yoga và thiền, anh dành thời gian chăm sóc các con. Với Evan, hạnh phúc đơn giản là vậy.