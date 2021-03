Đẩy mạnh vai trò dẫn dắt thị trường của các nhà xuất bản

Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, so với năm 2019, các chỉ số về sản lượng, doanh thu của hoạt động xuất bản đều giảm. Tuy nhiên, mức giảm thấp so với nhiều lĩnh vực truyền thông và dịch vụ văn hóa khác. Một số nhà xuất bản vượt qua khó khăn, thách thức, có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt như: Nhà xuất bản Tư pháp, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Kim Đồng.