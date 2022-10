Dấu hiệu tội giết người trong vụ cha dùng xăng và rơm đốt chân con

Theo luật sư, người cha phải hiểu việc trói và đốt bé trai là hành vi nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân. Do đó, người này có thể bị xử lý về tội Giết người.

Tối 2/10, ông Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về nhà sau buổi nhậu, thì nghe hàng xóm nói con mình là cháu N.A.T. (học sinh lớp 3) trộm tiền của họ để mua đồ chơi. Người đàn ông dùng dây cột con lại rồi lấy rơm và xăng đốt 2 chân của cháu. Trước khi đốt chân T., ông Tuấn còn dùng thanh sắt đánh cháu ở lưng và mạng sườn gây bầm tím nặng.

Phát hiện cháu bị đốt, bà nội T. đã lao qua dập lửa rồi đưa cháu lên trạm xá xã. Do vết bỏng nặng, chiều 3/10, bé trai được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Bác sĩ chẩn đoán T. bị bỏng độ 3 cả hai chân.

Vụ việc khiến cháu T. bị bỏng độ 3 ở hai chân. Ảnh: CAND.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Theo thông tin hiện có, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông Tuấn nghe tin con trộm tiền của hàng xóm. Tuy nhiên, thay vì dạy dỗ và giáo dục lại, người cha lại đánh đập, trói và đốt chân con. Dù với bất cứ lý do gì, đây đều là hành động vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe bé T. và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

T. là học sinh lớp 3, tức năm nay mới khoảng 8 tuổi. Đây là độ tuổi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, sức khỏe còn kém và không đủ sức để có thể chống cự hay tự tháo dây, thoát ra khi bị trói. Bởi vậy, việc người cha tẩm xăng đốt sau khi trói con là hành động nguy hiểm, có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ ý chí chủ quan của người cha khi thực hiện hành vi. Nếu có căn cứ xác định người này chủ đích đốt nhằm tước đoạt tính mạng con trai, việc áp dụng tội Giết người là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, dù người cha phủ nhận và cho biết chỉ đốt nhằm mục đích răn đe, dạy dỗ con, đây vẫn là hành vi có dấu hiệu của tội Giết người bởi với nhận thức đầy đủ của một người trưởng thành, ông Tuấn phải hiểu bé trai 8 tuổi không thể tự vùng vẫy để chạy thoát khi bị trói. Việc dùng rơm và xăng đốt sau khi trói T. là hành động nguy hiểm, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân, nhưng người thực hiện vẫn cố tình thực hiện, mặc cho hậu quả chết người có thể xảy ra.

Việc cháu bé thoát nạn là do yếu tố khách quan, nằm ngoài ý chí chủ quan của ông Tuấn. Việc người này thực hiện hành vi trong lúc say xỉn cũng không phải yếu tố miễn trách nhiệm hình sự. Do đó, dù hành vi này không gây hậu quả làm chết người hay ông Tuấn bị mất khả năng nhận thức vì say rượu lúc đốt con, người đàn ông vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Với tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi, khung hình phạt áp dụng sẽ là 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, do bé T. vẫn bảo toàn tính mạng nên nếu bị xử lý hình sự, ông Tuấn có thể thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm, nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Trong trường hợp phạm tội chưa đạt, hình phạt áp dụng đối với người phạm tội chưa đạt phải tuân theo quy định tại khoản 3, Điều 57 Bộ luật này. Cụ thể, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù.

Như vậy, khung hình phạt có thể áp dụng với ông Tuấn nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người sẽ là 20 năm tù.