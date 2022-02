Dấu hiệu lạc quan của điện ảnh Việt

Nhiều bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 3, trong đó có những tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sự hồi sinh của điện ảnh Việt.

Thời gian qua, với sự mắt của nhiều sản phẩm âm nhạc và điện ảnh, nhiều ý kiến cho rằng showbiz Việt đang dần hồi sinh. Đã có thời điểm rạp phim lỗ gần trăm tỷ đồng vì nhiều tháng đóng cửa, đứng trước nguy cơ phá sản. Hiện tại, có 7 phim Việt đang cạnh tranh ở phòng vé. Trong đó, có những phim đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng như Chìa khóa trăm tỷ, Chuyện ma gần nhà.

Có thể nói sự ra mắt của loạt tác phẩm trong thời gian gần đây cũng như doanh thu của phim Việt khả quan là tín hiệu tích cực của ngành điện ảnh sau thời gian dài đóng băng.

Phim Việt ra mắt trong tháng ba

Sau loạt phim ra mắt vào đầu tháng 2 gồm Chìa khóa trăm tỷ, Nhà không bán, 1990, Mưu kế thượng lưu, Trạng Tí, Chuyện ma gần nhà, Bẫy ngọt ngào… khán giả Việt chuẩn bị được thưởng thức những tác phẩm trong nước mới.

Mới đây, ê-kíp Bóng đè thông báo ngày phim ra rạp chính thức là 18/3. Bộ phim được kỳ vọng vì cầm trịch dự án là Lê Văn Kiệt, vị đạo diễn đứng sau thành công của một trong những phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại - Hai Phượng.

Qua trailer, có thể thấy mô típ của Bóng đè khá quen thuộc, được sử dụng trong nhiều bộ phim cùng thể loại. Tuy nhiên, đây vẫn là dự án đáng mong đợi với cảnh quay được đầu tư, tiết tấu nhanh, dồn dập.

Bóng đè và Người lắng nghe: Lời thì thầm cùng ra rạp trong tháng 3. Ảnh: NSX.

Cũng ra rạp vào tháng 3 là Người lắng nghe: Lời thì thầm. Phim mang màu sắc tâm lý, kinh dị xoay quanh nhân vật An Nhiên (Oanh Kiều thủ vai). An Nhiên là một nhà văn bị ám ảnh bởi hình bóng người con gái tên Lê Vân - cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết của cô. Đến khi tác phẩm được hoàn thành, bóng ma nhân vật chính vươn mình ra khỏi những trang sách để tiến vào cuộc đời thật của An Nhiên và đem đến chuỗi ám ảnh kinh hoàng.

Trước khi ra mắt khán giả Việt, phim được đạo diễn Khoa Nguyễn giới thiệu ở các liên hoan phim (LHP) như LHP quốc tế nghệ thuật châu Á - AFAIFF 2021, LHP New York, Liên hoan phim London, Vegas Movie Awards 2021 và nhận phản hồi tích cực.

Ngoài ra, Mến gái miền Tây do Võ Đăng Khoa sản xuất, đóng chính cùng sự tham gia diễn xuất của Nguyễn Anh Tú, Hoàng Nguyên, Đại Nghĩa, NSND Kim Xuân, Lê Giang, Huỳnh Lập cũng được xác nhận ra mắt ngày 4/3.

Trước đó, Thanh Sói của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cũng dự kiến ra mắt dịp 8/3. 578: Phát đạn của kẻ điên thông báo công chiếu vào 25/3.

Sau các phim Chìa khóa trăm tỷ, Nhà không bán, Chuyện ma gần nhà, Bẫy ngọt ngào… có doanh thu khả quan, thị trường phim Việt đang hồi sinh. Giới chuyên môn dự đoán tình hình tích cực trên tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong tháng 3 khi nhiều phim tiếp tục ra mắt.

Những con số khả quan

Trao đổi với Zing, ông Đoàn Thạch Cương - Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema - cho hay thành tích của Chìa khóa trăm tỷ hay Chuyện ma gần nhà tạo ra cú hích để thị trường điện ảnh dần trở lại thời đỉnh cao. Ông dự đoán, trong năm 2022, khi người dân dần dần quen thuộc và thích nghi với trạng thái bình thường mới, rạp phim có thể phục hồi được khoảng 70-80% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch).

Chìa khóa trăm tỷ đang là dự án phim có doanh thu cao nhất trong những tác phẩm ra mắt từ đầu năm 2022 đến nay. Là phim làm lại của Key of Life do Nhật Bản sản xuất, Chìa khóa trăm tỷ đạt doanh thu trên 70 tỷ đồng .

Chìa khóa trăm tỷ có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Anh Tú, Jun Vũ... Ảnh: NSX.

Chuyện ma gần nhà và Bẫy ngọt ngào đã có cuộc cạnh tranh khốc liệt, liên tục "rượt đuổi" trên bảng xếp hạng doanh thu. Theo số liệu của Box Office, trong ngày 17/2, Bẫy ngọt ngào với sự tham gia Minh Hằng, Quốc Trường, Bảo Anh, Diệu Nhi… bán được 61.642 vé với 2.335 suất chiếu và doanh thu đạt hơn 4,8 tỷ đồng . Chuyện ma gần nhà tạm đứng vị trí thứ 2 về doanh thu phòng vé với 1,6 tỷ đồng .

Bẫy ngọt ngào hay Chuyện ma gần nhà tuy còn nhiều tranh cãi về nội dung nhưng doanh thu của hai phim cho thấy dấu hiệu khả quan với thị trường phim Việt. Đặc biệt, hai phim ra mắt vào thời điểm khá bất lợi khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Hà Nội, ảnh hưởng đến tâm lý xem phim của khán giả.

Những bộ phim khác như 1990, Chìa khóa trăm tỷ, Nhà không bán… vẫn có lượng khán giả sau thời gian dài ra rạp.