Dấu hiệu đau đầu cảnh báo nhiễm biến chủng Omicron

Cơn đau đầu dai dẳng ở cả 2 bên, kèm theo các triệu chứng khác như chảy nước mũi, đau họng, mệt mỏi, có thể là dấu hiệu ban đầu của biến chủng Omicron.

Trong thời gian ngắn, biến chủng Omicron đã trở thành dòng SARS-CoV-2 thống trị trên toàn cầu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), biến chủng này hiện được ước tính chiếm hơn 99% các trường hợp mới ở Mỹ.

Dấu hiệu tích cực là Omicron không dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng như Delta và biến chủng khác trước đó. Do đó nguy cơ nhập viện và tử vong là thấp.

Mặc dù nhiễm trùng Omicron ở mức độ nhẹ, việc xác định nó thông qua các triệu chứng là chủ yếu để có biện pháp điều trị đúng lúc và giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng. Các triệu chứng của Omicron tương tự cảm lạnh thông thường và chủ yếu dẫn đến chảy nước mũi, đau họng, đau người, đau ngực, mệt mỏi và đau đầu.

Trong đó, dựa vào cơn đau đầu cũng có thể xác định bạn có bị nhiễm biến chủng Omicron hay không.

Đau đầu phổ biến như thế nào ở người nhiễm Omicron?

Theo Metro, nghiên cứu ứng dụng ZOE COVID tại Anh cho biết đau đầu nằm trong số 5 triệu chứng hàng đầu của Omicron. Tuy đây có thể là dấu hiệu thường gặp hàng ngày, nguyên nhân đau đầu do biến chủng Omicron gây ra cho cảm giác khác với những nguyên nhân khác.

Đau đầu là một trong những triệu chứng sớm của Omicron. Ảnh: Metro.

Các nhà nghiên cứu tại ZOE COVID cho biết: "Mặc dù đau đầu là triệu chứng ít được biết đến của Covid-19, nó là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh và phổ biến hơn các triệu chứng đặc trưng là ho, sốt và mất khứu giác".

Với Omicron, các triệu chứng Covid-19 đặc trưng này ít xuất hiện, trong khi đau đầu lại thường gặp hơn. "Bạn không nên chờ đợi ba triệu chứng đặc trưng để xác định nhiễm Omicron", Tim Spector, nhà khoa học chính trên Ứng dụng Nghiên cứu ZOE COVID, nhận định.

Dấu hiệu

Theo India Times, đau đầu dai dẳng là dấu hiệu ban đầu của biến chủng Omicron và thường đi kèm với các triệu chứng khác như chảy nước mũi, đau họng và mệt mỏi.

Cường độ đau đầu của người bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố gây ra. Bệnh có thể nhẹ nếu do áp lực công việc và nặng nếu do đau nửa đầu. Trong trường hợp nhiễm trùng Omicron, cơn đau đầu chủ yếu từ mức độ trung bình đến nặng. Cảm giác như bị đập, ấn hoặc đâm vào đầu, điều này không phổ biến trong trường hợp đau đầu nói chung. Ngoài ra, cơn đau đầu do Omicron gây ra cũng kéo dài trong khoảng 3 ngày, ngay cả khi bạn dùng thuốc giảm đau thường xuyên.

Thông thường, cơn đau đầu nói chung chỉ đau nhức ở một bên - phải hoặc trái hoặc một phần ở vùng giữa. Vùng đau của cơn đau đầu phụ thuộc vào yếu tố khởi phát và lý do khiến bạn đau đầu. Nhưng khi bị nhiễm trùng Omicron, người bệnh có thể cảm thấy đau nhức cả hai bên đầu. Toàn bộ đầu của họ có thể căng và đau.

Theo các chuyên gia, đau đầu trong trường hợp Omicron có thể là phản ứng viêm của cơ thể khi nó chống lại virus. Thông thường, khi virus nhân lên trong hệ thống hô hấp, nó cũng ảnh hưởng xoang, dẫn đến viêm. Điều này cũng tương tự trong trường hợp của biến chủng Omicron. Vì vậy, cơn đau đầu thường xảy ra khi bị viêm xoang. Nếu bạn đang bị nhiễm trùng xoang, cơn đau đầu có thể tồi tệ hơn.

Cơn đau đầu do Omicron có thể xảy ra ở cả 2 bên đầu, kéo dài khoảng 3 ngày. Ảnh: Vix.

Omicron gây đau đầu như thế nào?

Tiến sĩ Amesh A. Adalja, học giả cao cấp tại Trung tâm John Hopkins (Mỹ), nhận định không có gì ngạc nhiên khi Covid-19 gây ra đau đầu vì nhiều loại virus đường hô hấp làm người bệnh bị triệu chứng này.

Trong khi đó, tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và Giáo sư tại Đại học Y Vanderbilt (Mỹ), cho biết khi mắc Covid-19, cơ thể người bệnh đang trải qua phản ứng viêm khi chống lại virus. Đau đầu, cùng với mệt mỏi, sốt, là một phần của phản ứng đó.

Các bác sĩ cũng nhận định về lý do triệu chứng này dường như xảy ra thường xuyên hơn với biến chủng Omicron. Phiên bản này của virus dường như tập trung nhiều hơn vào đường hô hấp trên - bao gồm cả các xoang - so với các biến chủng trước đó.

"Đau đầu thường xảy ra khi bị viêm xoang. Kết hợp với sự căng thẳng khi bị mắc Covid-19, những người mắc bệnh Omicron có nguy cơ bị đau đầu là rất cao", Giáo sư Thomas Russo, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Đại học Buffalo ở New York, giải thích.

Nếu đã tiêm vaccine, bạn có thể phải cảnh giác hơn trong việc đề phòng triệu chứng Omicron này. Tiến sĩ Maya N. Clark-Cutaia, Giáo sư tại Đại học Y tá Meyers thuộc Đại học New York, nói với The New York Times rằng bệnh nhân đã tiêm vaccine Covid-19 bị nhiễm Omicron thường phàn nàn về đau đầu, cũng như đau nhức cơ thể và sốt, thường xuyên hơn so với những người chưa tiêm chủng. Theo ông Adalja, điều này cũng có thể là do các triệu chứng của Omicron nhẹ hơn ở những người được tiêm chủng đầy đủ, làm cho triệu chứng ít nghiêm trọng hơn như đau đầu trở nên đáng chú ý hơn.

Mặt khác, những người chưa được chủng ngừa có nhiều khả năng gặp một số triệu chứng giống cúm thông thường hơn khi bị nhiễm Omicron. Theo Clark-Cutaia, những người chưa được chủng ngừa vẫn thường bị khó thở và ho với biến chủng này.

Cách điều trị

Tiến sĩ Adalja nói rằng nếu cảm thấy đau đầu, bạn không nên vội kết luận vì có rất nhiều nguyên nhân gây ra triệu chứng này. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau đầu cùng với các triệu chứng nghi Covid-19 khác, hoặc gần đây có tiếp xúc với người bệnh, tiến sĩ Schaffner nói rằng đã đến lúc làm xét nghiệm.

Cách tốt nhất để điều trị đau đầu do Omicron cũng giống khi điều trị đau đầu trong hầu hết tình huống khác. Tiến sĩ Schaffner khuyên người bệnh nên dùng acetaminophen để giảm đau và đảm bảo thường xuyên uống nhiều nước vì mất nước có thể khiến cơn đau đầu tồi tệ hơn.

Nếu không hiệu quả, bạn hãy dùng ibuprofen hoặc naproxen. Những loại thuốc này giúp ngăn chặn cơn đau và giảm viêm theo cách khác với acetaminophen. Nếu cơn đau đầu có vẻ liên quan đến tình trạng viêm xoang, bạn nên dùng thuốc thông mũi để giúp giảm áp lực ở khu vực này”, tiến sĩ Russo nói.