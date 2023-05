Dấu hiệu cho thấy trứng bị hỏng

Việc nhận biết trứng bị hỏng hay chưa vừa giúp tiết kiệm tiền, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe trước các bệnh tiềm ẩn do thực phẩm gây ra.

Trứng có mùi khét sau khi đập vỏ nghĩa là đã bị hỏng. Ảnh: Pexels.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ăn thực phẩm bị hỏng hoặc ôi thiu có thể làm tăng nguy cơ mắc khoảng 200 loại bệnh khác nhau. Trong đó, salmonella là vi khuẩn xuất hiện phổ biến ở trứng hỏng. Vì vậy, mọi người không nên ăn trứng sống trong bột bánh, bột nhào bánh quy, trứng đã bị nứt vỏ hoặc trứng có biểu hiện hỏng.

Eat This Not That! thông tin có nhiều cách để nhận biết trứng đã hỏng hay chưa. Dưới đây là các phương pháp giúp nhận biết trứng hỏng mà mọi người cần lưu ý.

Biết thời hạn sử dụng trung bình của trứng

Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), so với các nguồn protein như thịt và sữa, trứng thường có thời hạn sử dụng lâu hơn.

Trên thực tế, trứng để trong tủ lạnh còn nguyên vỏ sẽ bảo quản được từ 3 đến 5 tuần. Trường hợp quả trứng đã được luộc kỹ, quá trình bảo quản sẽ kéo dài khoảng một tuần. Tuy nhiên, nếu tách lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng sống ra khỏi vỏ, chúng sẽ chỉ bảo quản được trung bình khoảng từ 2 đến 4 ngày.

Phương pháp kiểm tra độ nổi

Đây là một trong những phương pháp đơn giản và thường được khuyên dùng để kiểm tra xem trứng còn tươi hay không. Theo ông George Zappas, bếp trưởng tại Cooking Genie (Mỹ), để thực hiện phương pháp này, mọi người cần đổ đầy nước vào một cái bát và đặt quả trứng vào đó.

"Trứng tươi sẽ chìm xuống đáy bát nước, trong khi trứng cũ sẽ nổi lên. Điều này là do kích thước ngày càng tăng của tế bào không khí bên trong quả trứng khi nó già đi", ông Zappas giải thích.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nhận định trứng cũ (nổi lên trên bề mặt nước) không hoàn toàn đồng nghĩa là trứng đã bị hỏng. Cách nhận biết trứng hỏng tốt nhất là đập quả trứng ra và ngửi mùi của nó. Nếu quả trứng có mùi khét, nó chắc chắn bị hỏng.

Quan sát hoặc ngửi mùi sau khi nấu chín giúp nhận biết trứng bị hỏng. Ảnh: Eats by the Beach.

Kiểm tra mùi và trực quan trứng

"Trứng tươi không có mùi. Một quả trứng có mùi giống như lưu huỳnh thì khả năng cao là nó đã bị bỏng", ông Zappas nói.

Bên cạnh việc kiểm tra mùi để xem trứng có bị hỏng hay không, Zappas cho biết đôi khi mọi người cũng có thể kiểm tra bằng trực quan. Cụ thể, nếu trứng còn tươi, khi đập lên một mặt phẳng, lòng đỏ sẽ sáng và tròn, lòng trắng không loang ra nhiều.

USDA thông tin bất kỳ màu hồng hoặc ánh kim nào xuất hiện trong quả trứng sau khi nó bị nứt ra đều có nghĩa là vi khuẩn đã bắt đầu phát triển. Do đó, trước khi đập trứng, mọi người phải kiểm tra để chắc chắn rằng không có vết nứt hoặc chất nhờn dính trên vỏ trứng.

Kiểm tra sau khi nấu chín

Bà Amna Muqeem, một đầu bếp tại gia và blogger về ẩm thực, cho biết khi đã nấu chín, quả trứng bị hỏng sẽ có mùi lạ, kết cấu nhầy nhụa hoặc có chút phấn. Đây là một trong những cách để mọi người nhận biết về trứng đã bị hỏng.

Eat This Not That! khuyên rằng cách tốt nhất để bảo quản trứng là làm lạnh chúng ngay khi mua về nhà, tránh để bên ngoài lâu hơn 2 giờ. Bên cạnh đó, mọi người cần lưu ý chế biến trứng ngay sau khi lấy chúng ra khỏi tủ lạnh, để tránh trường hợp vỏ trứng bị rỉ nước làm tăng khả năng vi khuẩn xâm nhập.