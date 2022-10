Dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, hơn 62.000 người Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy vào năm 2022, gần 50.000 người sẽ chết vì căn bệnh này.

Ung thư tuyến tụy nó rất khó chẩn đoán sớm. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ chuyên khoa ung thư Maged Khalil - Phó giám đốc nghiên cứu lâm sàng tại Trung tâm ung thư Moffitt (Mỹ) - cho biết ung thư tuyến tụy nó rất khó chẩn đoán sớm vì không có xét nghiệm sàng lọc tiêu chuẩn, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng trước khi được kiểm tra.

Một số tác nhân gây ung thư tuyến tụy bao gồm hút thuốc lá, thừa cân, mắc bệnh tiểu đường, viêm tụy mạn tính, yếu tố tiền sử gia đình, giới tính, di truyền hoặc tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Mặc dù các triệu chứng của ung thư tuyến tụy có thể khó phát hiện, các chuyên gia lưu ý một số dấu hiệu liên quan bạn không được bỏ qua, theo Eat This, Not That.

Vàng da

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, vàng da, vàng mắt là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tuyến tụy, nhất là khi ung thư đã di căn từ tuyến tụy đến gan.

Theo đó, ung thư tuyến tụy có thể làm tắc đường mật, ngăn không cho mật vào đến ruột để tiêu hóa chất béo và cuối cùng ra khỏi cơ thể theo phân. Mật sẽ ứ đọng lại, gây vàng da, vàng mắt.

“Khi đến gặp bác sĩ, bệnh nhân sẽ được đánh giá, chụp cắt lớp hoặc nội soi để tìm ra nguyên nhân gây vàng da, vàng mắt. Bệnh nhân cũng có thể phải làm sinh thiết tụy mật để phán đoán có mắc ung thư tuyến tụy hay không”, bác sĩ Matthew Walsh, Chủ tịch khoa Phẫu thuật tổng quát tại Cleveland Clinic, cho biết.

Các vấn đề về tiêu hóa và sút cân

U tuyến tụy gây cản trở men tụy xuống ruột non để tiêu hóa thức ăn, gây ra các vấn đề tiêu hóa.

Theo Trung tâm tuyến tụy, khoa phẫu thuật ĐH Columbia (Mỹ), các enzym tuyến tụy chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn chứa chất béo. Khối u làm tắc ống tụy, không đủ dịch tụy trong ruột có thể dẫn đến hấp thu kém và tiêu chảy, thức ăn chưa được tiêu hóa sẽ nhanh chóng đi qua đường tiêu hóa. Nếu điều này xảy ra, phân có thể trở nên lỏng, nhiều nước, nhờn và có mùi hôi.

Heinz-Josef Lenz, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Trung tâm Ung thư toàn diện USC Norris, cho biết nếu dịch tụy bị cản trở, quá trình tiêu hóa không hoàn tất, có thể gây đầy hơi, chán ăn và sụt cân không chủ đích. Ngoài ra, nếu một khối u đè lên dạ dày, bạn cũng có thể bị buồn nôn và nôn.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường có liên quan chặt chẽ với ung thư tuyến tụy. Những người mắc bệnh tiểu đường phổ biến có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao.

Giáo sư, bác sĩ Max Petrov, ĐH Auckland (Mỹ), cho biết ở một số bệnh nhân, bệnh tiểu đường dẫn đến sự phát triển của ung thư tuyến tụy hoặc ngược lại. Vì vậy, nếu bạn mắc tiểu đường, hãy đi kiểm tra ung thư sớm.

Theo bác sĩ Mark O. Goodarzi, Chủ tịch nghiên cứu bệnh tiểu đường tại Cedars-Sinai, những người béo phì và mắc bệnh tiểu đường thường có mức insulin cao, chúng có thể kích thích sự phân chia tế bào. Dù chưa được chứng minh, trên lý thuyết, lượng insulin cao có thể thúc đẩy sự hình thành khối u theo thời gian.

Đau bụng có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy. Ảnh: Stanford.

Đau bụng

Đau bụng có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy, nguyên nhân là khối u đè lên cột sống và gây khó chịu nghiêm trọng.

Bác sĩ Shubham Pant, chuyên gia nghiên cứu ung thư tuyến tụy, cho biết khi các khối u trên tuyến tụy phát triển, chúng thường đẩy lên các bộ phận cơ thể khác, điều này có thể gây đau đớn .

Gần 70% người bị ung thư tuyến tụy đến gặp các bác sĩ vì đau vùng bụng. Bệnh nhân mô tả đây là cơn đau âm ỉ, có thể bắt đầu ở vùng dạ dày và lan ra sau lưng. Cơn đau có thể dữ dội hơn khi bạn nằm xuống nhưng giảm khi bạn ngồi chúi người về phía trước. Ngoài ra, nó thể tồi tệ hơn sau bữa ăn.

Hút thuốc thường xuyên

Hút thuốc gây ảnh hưởng xấu đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có ung thư tuyến tụy. Nhiều nghiên cứu lâm sàng chỉ ra hút thuốc làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tuyến tụy như viêm tụy và ung thư. Hơn nữa, nguy cơ có thể tăng lên khi tiêu thụ hàm lượng lớn hoặc kết hợp với lạm dụng rượu.

Bác sĩ Joseph Herman, thành viên Ban Cố vấn Khoa học và Y tế tại Cộng đồng Hành động Ung thư Tuyến tụy, cho biết những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao gấp 2 lần so với người không hút. Khoảng 20-30% các trường hợp ung thư tuyến tụy ngoại tiết được cho là do hút thuốc.