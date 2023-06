Dấu hiệu Big Bang tan rã

Theo Newsen, thông báo của T.O.P vào tối 31/5 đồng nghĩa Big Bang tan rã. Thời gian qua, các thành viên trong nhóm lần lượt rời công ty quản lý YG Entertainment.

Tối 31/5, tờ Xports News đưa tin T.O.P thông báo rời nhóm Big Bang. Thông tin không gây bất ngờ bởi T.O.P kết thúc hợp đồng độc quyền với YG Entertainment từ đầu năm 2022 và việc anh rời nhóm nằm trong dự đoán của người hâm mộ.

Tuy nhiên, thông báo của T.O.P vẫn gây tiếc nuối, đặc biệt với những khán giả đã coi Big Bang như một phần không thể thiếu trong thời thanh xuân của họ.

Một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của Kpop

BBC gọi T.O.P là siêu sao hay “một trong những ngôi sao lớn nhất của thị trường âm nhạc châu Á. Trong khi đó, tờ Prestige Online nhận định T.O.P là thành viên của “hiện tượng âm nhạc gốc Hàn - Big Bang”.

Trong khoảng 11 năm hoạt động cùng Big Bang (từ khi ra mắt năm 2006 tới lúc nhập ngũ là 2017), T.O.P luôn đứng giữa ánh hào quang sân khấu với sự reo hò cổ vũ của hàng chục, hàng trăm nghìn khán giả.

Vào thời điểm Kpop đang xây dựng nền móng và dấu ấn vẫn còn mờ nhạt ở thị trường thế giới, Big Bang đã tiên phong trong thể loại âm nhạc điện tử, hip hop. Có thể nói, chính họ giúp thể loại này thịnh hành như hiện tại ở Kpop và được rất nhiều nhóm đàn em theo đuổi.

Kpop là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Korean Popular Music, tức nhạc pop tiếng Hàn. Các thành viên Big Bang, kể cả T.O.P từng thắc mắc tại sao công chúng xếp nhóm vào Kpop. Và quả thực, nhà báo kiêm tác giả chuyên về giải trí Mark James Russell nhận định các hoạt động của Big Bang vượt qua ranh giới của những gì được coi là Kpop. Theo chuyên gia, các thành viên ban nhạc đã trở thành "những anh hùng nghệ thuật”.

Trong bài viết có tiêu đề: “Tại sao rapper của Big Bang T.O.P là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại của Kpop”, tờ SCMP chỉ ra kể từ khi ra mắt vào năm 2006, T.O.P luôn là người nổi bật nhất trong nhóm. Không thể phủ nhận ngoại hình nổi bật của anh đã giúp Big Bang có được lượng fan hùng hậu. Anh cũng là rapper tài năng xuất thân từ giới underground, gây ấn tượng với chất giọng trầm, flow hấp dẫn, lôi cuốn cùng tốc độ rap có thể đạt tới 9,4 âm tiết/giây.

Theo SCMP, T.O.P cũng nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất dưới cái tên Choi Seung Hyun. Có rất nhiều thần tượng Kpop lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, nhưng không nhiều người thành công bằng một nửa so với Choi.

Big Bang từng là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Kpop. Ảnh:The Washington Post.

Tài năng diễn xuất của Choi được công nhận rộng rãi, đặc biệt với vai diễn trong bộ phim 71: Into the Fire (2010). Choi có vinh dự được diễn xuất cùng hai tài tử Hàn Quốc xuất sắc, Cha Seung Won và Kwon Sang Woo. Việc một thần tượng nhạc pop Hàn Quốc xuất hiện trong bộ phim lịch sử chiến tranh với những diễn viên nổi tiếng như vậy là trường hợp hiếm.

Tài năng diễn xuất giúp T.O.P giành được nhiều giải thưởng, trong đó có hai chiến thắng tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 47 vào năm 2011. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các nghệ sĩ ở Hàn Quốc.

Nhấn chìm danh tiếng bởi scandal

T.O.P nhập ngũ tháng 2/2017. Cùng thời điểm, anh bị điều tra vì cáo buộc hút cần sa tại nhà. Trong phiên tuyên án vào tháng 7/2017, anh bị kết án 2 năm quản chế. Sự việc khiến danh tiếng của T.O.P chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một ngôi sao, T.O.P trở thành tội đồ, bị công chúng tẩy chay.

Sau đó, T.O.P bóng gió rút lui khỏi làng giải trí. Tháng 10/2019, khi một cư dân mạng bình luận: "Hãy kiềm chế bản thân, thậm chí đừng quay lại nữa", nam rapper đáp lại: "Vâng. Tôi cũng không định làm vậy".

Đó là lý do khi T.O.P tham gia sản phẩm Still Life của Big Bang, phát hành tháng 4/2022, anh bị công chúng tẩy chay dữ dội. Họ mỉa mai việc nam rapper đã tuyên bố rời ngành giải trí nhưng vẫn trở lại.

Tháng 7/2022, trong lần hiếm hoi dự sự kiện giải trí, rapper sinh năm 1987 bị chỉ trích. Anh dự sự kiện ra mắt bộ phim Emergency Declaration - Tuyên bố khẩn cấp. Khi đó, tờ Osen đặt tiêu đề: "Tại sao bạn xuất hiện ở đó?". Theo Osen, cả khán giả lẫn giới truyền thông Hàn Quốc đều bàng hoàng, thậm chí không chào đón khi thấy thành viên nhóm Big Bang bước lên thảm đỏ.

Mới đây, T.O.P chia sẻ bài viết cho biết đang chăm chỉ làm việc và chuẩn bị album mới. Nhưng vì những tai tiếng trong quá khứ, nam rapper không được công chúng Hàn Quốc chào đón như trước.

T.O.P khó vực dậy sự nghiệp sau scandal. Ảnh: Fansite.

"Big Bang đã tan rã"

Tháng 2/2022, khi T.O.P rời YG Entertainment, công ty khẳng định nam rapper vẫn là thành viên của Big Bang. YG cho biết: "Chúng tôi tôn trọng ý kiến ​​của T.O.P. Anh ấy muốn mở rộng các hoạt động cá nhân bên cạnh dự án của Big Bang. Chúng tôi đã thảo luận điều này với các thành viên. T.O.P sẽ tham gia các hoạt động của Big Bang bất cứ khi nào điều kiện cho phép".

Vào thời điểm đó, T.O.P cũng chưa chính thức thông báo rời Big Bang. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Prestige Hong Kong vào năm ngoái, T.O.P nói: "Tôi không muốn nói đây là lần cuối cùng. Nhưng thành thật mà nói, có thể sẽ mất thời gian dài để tôi trở lại là T.O.P. Bây giờ âm nhạc của Big Bang và của tôi rất khác biệt".

Tối 31/5, nam rapper chia sẻ một bài viết liên quan đến bản thân trên tờ Osen nhưng dùng dấu X gạch vào tên Big Bang. Khi người hâm mộ hỏi: “Anh rời Big Bang rồi sao?”, nam rapper trả lời: “Tôi đã rời nhóm”. T.O.P tiếp tục: “Tôi nói với các bạn rằng tôi rời đi và đang bắt đầu một chương mới của cuộc đời”.

Đối với những người hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại của Big Bang, tuyên bố từ T.O.P giống như hành động dập tắt tất cả hy vọng, Newsen nhận định.

Theo Newsen, Big Bang đã tan rã dù công ty quản lý YG Entertainment chưa có thông báo chính thức. Cụ thể, truyền thông Hàn Quốc viết: “Với sự ra đi của T.O.P, rõ ràng Big Bang đã tan rã. Các thành viên Big Bang ra mắt năm 2006 và lần lượt rời YG vào năm ngoái”.

Người duy nhất còn duy trì hợp đồng với YG Entertainment là trưởng nhóm G-Dragon. Đối với trường hợp của G-Dragon, vào tháng 12/2022, anh chỉ thông báo đang đàm phán hợp đồng solo với YG chứ chưa chính thức gia hạn.

Trong khi đó, sau khi hợp đồng với YG kết thúc, Daesung tiếp tục các hoạt động cá nhân và nhiều lần xuất hiện trong chương trình giải trí. Taeyang đã chuyển đến The Black Label, một công ty trực thuộc YG và phát hành album solo với tên gọi Down to Earth vào 25/4.

Seungri (tên thật là Lee Seung Hyun), thành viên nhỏ tuổi nhất, đã tuyên bố rời nhóm vào 3/2019. Anh cũng chấm dứt hợp đồng với YG và rút lui khỏi làng giải trí sau khi bị truy tố tổng cộng 8 tội danh.