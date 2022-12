Dấu hiệu bạn là 'ambivert'

Ambivert có thể tạo ra sự cân bằng, phá vỡ sự im lặng đầy lúng túng, giúp những người hướng nội cảm thấy thoải mái khi bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Ambivert /ˈæm.bɪ.vɜːt/ (danh từ): Người hướng trung

Định nghĩa:

Ambivert được định nghĩa là người có tính cách của người hướng nội (introvert) và người hướng ngoại (extrovert). Người hướng trung có thể "chuyển mood" nhanh chóng, tùy thuộc tâm trạng, bối cảnh và mục tiêu của họ. Inc. Magazine nêu rằng nhà tâm lý học Hans Eysenck đã đặt ra thuật ngữ ambivert vào năm 1947.

Theo Science of People, đôi khi người hướng trung còn được gọi là người hướng nội cởi mở (outgoing introvert), người hướng ngoại khép kín (antisocial extrovert) hoặc người hướng nội xã hội (social introvert).

Người hướng trung khá linh hoạt trong mọi tình huống. Nếu người hướng ngoại tìm năng lượng từ những người xung quanh, người hướng nội tìm năng lượng từ sự suy tư tĩnh lặng, người hướng trung lại có thể lấy năng lượng từ cả hai hoàn cảnh này. Đặc biệt, người hướng trung khá ổn định về mặt cảm xúc, không quá nhạy cảm hay dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài.

Nếu là một người hướng trung, bạn có thể sở hữu những đặc điểm sau:

- Bạn là người biết lắng nghe và giao tiếp tốt.

- Bạn có khả năng điều chỉnh hành vi.

- Bạn cảm thấy thoải mái trong môi trường xã hội, nhưng cũng coi trọng thời gian ở một mình

- Sự đồng cảm đến với bạn một cách tự nhiên.

- Bạn có thể tạo ra sự cân bằng, phá vỡ sự im lặng đầy lúng túng, giúp những người hướng nội cảm thấy thoải mái khi bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Ứng dụng của ambivert trong tiếng Anh:

- Some people don’t strongly identify as introverts or extroverts. These people are called ambiverts.

Dịch: Vài người không xác định rõ bản thân là người hướng nội hay hướng ngoại. Họ được gọi là người hướng trung.

- In the right context, in the right mood, around the right people, ambiverts can be extroverted.

Dịch: Trong bối cảnh phù hợp, tâm trạng phù hợp, ở cạnh người phù hợp, người hướng trung có thể trở thành người hướng ngoại.