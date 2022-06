Dầu động cơ diesel Shell Rimula R4 Plus dành cho xe tải nặng

Thị trường hiện nay có khá nhiều loại dầu nhớt, nhưng hiếm có loại đáp ứng toàn diện các quy tắc và nhu cầu bảo vệ động cơ xe tải nặng.

“Dầu nhớt nào cho xe ứng dụng tải nặng?” là câu hỏi của nhiều chủ xe khi lựa chọn loại dầu nhớt cho việc thay dầu và bảo trì. Có những loại dầu chưa đáp ứng được việc tối ưu các khoảng thời gian thay nhớt, không làm sạch động cơ giảm sự tích tụ trên các bộ phận động cơ, hay chưa đảm bảo các tiêu chuẩn API hoặc OEM khắt khe...

Nhiều tài xế đau đầu tìm kiếm dầu nhớt phù hợp cho xe ứng dụng tải nặng.

Giải quyết các vấn đề trên, Shell Rimula R4 Plus 15W-40 công nghệ tổng hợp là sản phẩm mới nhất tại Việt Nam của Shell, được các chủ xe ứng dụng tải nặng đánh giá cao.

Loại dầu phù hợp nhiều loại xe

Được phát triển với công nghệ tiên tiến cộng với sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và thị trường, sản phẩm Shell Rimula R4 Plus 15W-40 giúp việc chống mài mòn, bảo vệ động cơ mạnh mẽ thành hiện thực.

Sản phẩm được chứng nhận từ nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Shell làm việc chặt chẽ với các OEM uy tín như Hyundai, Daimler - những công ty cung cấp các thiết bị trong xe ứng dụng tải nặng, nên có sự am hiểu về những thiết bị và bộ phận cấu thành của xe cũng như nhu cầu của khách hàng. Từ đó, Shell phát triển các giải pháp bảo vệ và tối ưu động cơ xe.

Loại dầu nhớt này còn đáp ứng tiêu chuẩn API cấp độ CI-4 và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, chấp nhận và khuyến nghị của Caterpillar, Cummins, Mercedes-Benz, MAN, Volvo...

Công nghệ tổng hợp của Shell, giúp dầu có nhiều lợi ích, đơn cử như ít tạp chất. Sử dụng dầu nhớt tổng hợp có lợi hơn nhiều so với sử dụng dầu gốc khoáng nhờ độ tinh khiết và có phân tử nhớt nhỏ hơn, khiến cho động cơ sạch hơn, không lắng đọng, dòng chảy lưu thông tốt nên chống mài mòn động cơ.

Sản phẩm kết hợp công nghệ Dynamic Protection hiện đại được chứng minh có khả năng bảo vệ động cơ mạnh mẽ, kéo dài chu kỳ thay dầu, tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì. Trong thử nghiệm với các nhà sản xuất động cơ chuyên nghiệp, sản phẩm Shell Rimula R4 Plus 15W-40 giúp giảm ăn mòn chì đến 75% so với yêu cầu của API CI-4. Khả năng chống mài mòn cao hơn 30% so với chuẩn CI-4 giúp giảm đáng kể thời gian sửa chữa cũng như chi phí bảo trì.

“Ngoài ra, Rimula R4 Plus 15W-40 đáp ứng hướng dẫn động cơ API về chu kỳ thay dầu đến 40.000 km với hàm lượng lưu huỳnh đến 0,5% khối lượng”, ông Trần Trọng Quảng - Giám đốc Kỹ thuật Shell Việt Nam - cho biết. Khoảng cách giữa các lần thay nhớt được gia tăng rõ rệt, giúp xe tải trọng lớn tiết kiệm chi phí khi lưu thông đường dài mà vẫn đảm bảo vận hành trơn tru, bảo vệ toàn diện.

Shell tích hợp chính sách chăm sóc 1-1

Không chỉ sở hữu sản phẩm chất lượng cao, các dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật số của Shell cũng phục vụ khách hàng, cả doanh nghiệp và cá nhân một cách chuyên nghiệp. Các dịch vụ này giúp khách hàng của Shell trên thế giới tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm.

Shell mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo.

Tại Việt Nam, dịch vụ tư vấn kỹ thuật qua hotline 18001140 giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm dầu nhớt, giúp khách hàng lựa chọn được loại dầu phù hợp nhất cho động cơ xe của mình. Ứng dụng định vị dầu nhờn trên website tiếng Việt của Shell hỗ trợ các bác tài tìm mua sản phẩm dễ dàng, tại các điểm bán hàng trong mạng lưới phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước. Shell còn tiếp tục đưa ra các ứng dụng kỹ thuật số phục vụ khối khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Khi mua sản phẩm Shell Rimula R4 Plus bao bì 18 L, người tiêu dùng nhắn tin mã số nằm dưới mã QR và có thể nhận ngay 100.000 đồng vào tài khoản điện thoại. Để nhận quà thành công, người tiêu dùng cần nhắn tin đúng theo cú pháp Shell <dấu cách> mã dự thưởng và gửi tổng đài 6089. Chương trình kết thúc vào ngày 30/6.

Khách hàng mua sản phẩm Shell Rimula R4 Plus bao bì 18 L được nhận 100.000 đồng vào tài khoản điện thoại.

Shell là nhà cung cấp dầu nhớt hàng đầu thế giới trong 3 lĩnh vực: Tiêu dùng, thương mại và công nghiệp. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Shell giữ vững vị thế là nhà cung cấp dầu nhờn thành phẩm hàng đầu thế giới, theo phân tích và đánh giá năm 2021 của Kline.

Dòng sản phẩm Shell Rimula R4 Plus 15W-40 có loại bao bì 209 L, 18 L và 6 L dành cho xe ứng dụng tải nặng. Độc giả tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm bằng cách truy cập tại đây.