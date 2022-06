Đau đầu tìm hướng dẫn viên ở Phú Quốc mùa cao điểm

Mùa hè năm nay, du khách đổ xô đến Phú Quốc (Kiên Giang). Các công ty lữ hành cần lượng lớn hướng dẫn viên chuyên nghiệp để đáp ứng.

Phú Quốc (Kiên Giang) được dự đoán vẫn là điểm nóng nhất trong hè này. Do đó, nhu cầu hướng dẫn viên ở đây đang tăng từng ngày.

Khó tìm hướng dẫn viên

"Giá thuê hướng dẫn viên ngoài hiện tăng khoảng 50% so với trước dịch do vấn đề thiếu nhân sự", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, chia sẻ.

Theo tìm hiểu của Zing, một ngày công của hướng dẫn viên ở Phú Quốc vào khoảng 500.000 đồng/người. Hiện tại, con số này đã tăng lên khoảng 700.000 đồng/người. Con số này có thể cao hơn tùy vào tiền tip hoặc các chương trình tour.

Tour Phú Quốc đang khá khan hướng dẫn viên. Ảnh: Best Price.

Tùy theo tính chất tour mà phí cộng tác của hướng dẫn viên ngoài có sự chênh lệch. Việc tăng giá thường xảy ra với các hướng dẫn viên tại những điểm đến "hot" như Phú Quốc.

Dù tiền công cao hơn, việc kiếm hướng dẫn viên cũng không dễ dàng. Trao đổi với Zing, bà Phạm Phương Anh, Phó giám đốc công ty Du lịch Việt, nhận xét do thời gian dịch kéo dài, đội ngũ nhân sự ngành du lịch bị ảnh hưởng khá lớn.

Điều này dẫn đến những dịch chuyển, thay đổi trong công việc nên khi nhu cầu du lịch trở lại và tăng cao, lượng hướng dẫn viên có thể thiếu hụt nhất thời.

Vì sao cần hướng dẫn viên ngoài?

Thực tế, các công ty lữ hành chỉ có một lượng nhỏ hướng dẫn viên cơ hữu.

Tính chất của công việc này khá linh động. Phía doanh nghiệp sẽ cần đội ngũ hướng dẫn viên cộng tác đông đảo và luôn cập nhật thường xuyên để phù hợp xu hướng thị trường, cũng như có đủ lượng cần thiết trong những dịp cao điểm.

Vì vậy việc tập trung cho một nhóm hướng dẫn viên cơ hữu sẽ dẫn đến mất cân bằng quân số, khó tìm thêm cộng tác viên từ bên ngoài. Chiều ngược lại, chính hướng dẫn viên cũng muốn sự thoải mái trong công việc cũng như sự kết nối cộng tác với nhiều đơn vị lữ hành khác nhau. Điều này sẽ giúp họ được tiếp xúc nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn.

Hướng dẫn viên địa phương là một phần quan trọng của các tour du lịch. Ảnh: Trương Phú Quốc.

Vấn đề chi phí cũng cần nói tới. Đại diện Best Price cho biết đối với các điểm du lịch nội địa, cần di chuyển bằng máy bay, đa số công ty sẽ thuê hướng dẫn viên bản địa. Một phần để tiết kiệm chi phí, ngoài ra, hướng dẫn viên bản địa cũng hiểu địa phương hơn hướng dẫn viên cơ hữu.

"Tính chất tour Phú Quốc thường sẽ cần đến hướng dẫn viên địa phương để tiết kiệm chi phí tour, giúp giá thành cạnh tranh. Sự chuyên nghiệp, am hiểu của những hướng dẫn viên này cũng giúp cho du khách có những trải nghiệm tốt tại địa phương.

Hiện tại, Phú Quốc thu hút đông đảo du khách. Vì thế, tình trạng nhu cầu đột biến dẫn tới sự thiếu hụt nhân sự cũng là điều dễ hiểu", đại diện một đơn vị tổ chức tour ở Phú Quốc nói.

Bất cập?

T.P., một hướng dẫn viên ở Phú Quốc, chia sẻ anh gần như không có ngày nghỉ từ đầu tháng 6 tới nay. Mỗi ngày, anh làm từ 7h và tới khoảng 19h mới về đến nhà. Sau khi nghỉ một, hai tiếng, T.P. dậy để tiếp tục chỉnh sửa ảnh để trả khách tới đêm muộn.

"Mệt nhưng tiền công cũng xứng đáng. Phú Quốc đợt này khá khó kiếm hướng dẫn viên", anh nói.

T.P. tiết lộ việc thiếu hướng dẫn viên chuyên nghiệp khiến nhiều công ty buộc phải thuê người chưa có bằng cấp, thậm chí là sinh viên mới ra trường. Vốn dĩ, những người này chỉ được đi theo trợ giúp các hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Do kinh nghiệm, bằng cấp còn thiếu, đôi khi, họ có thể khiến du khách không hài lòng.

Trong khi đó, ông Thiện, giám đốc một công ty lữ hành ở Hà Nội, cho biết đôi khi họ phải làm việc với những hướng dẫn viên khó chịu. Ví dụ, nếu tour không có chương trình shopping, hướng dẫn viên sẽ từ chối. Có hướng dẫn viên lại thiếu trách nhiệm, ngủ quên, bỏ quên khách.

Có một số bất cập liên quan đến việc thuê hướng dẫn viên ngoài nhưng không đáng kể. Ảnh: Trương Phú Quốc.

Tuy nhiên, theo đại diện Du lịch Việt, những trường hợp hướng dẫn viên thiếu chuyên nghiệp cũng hiếm khi xảy ra.

"Thật ra đối với công việc hướng dẫn viên, thương hiệu cá nhân là điều quan trọng. Được các đối tác, khách hàng và công ty cộng tác đánh giá tốt sẽ là điểm cộng lớn để họ có nhiều việc hơn. Chính vì vậy, đây được coi là chén cơm của hướng dẫn viên", bà Phương Anh chia sẻ.

Nếu uy tín và thương hiệu cá nhân không còn tốt, công việc của hướng dẫn viên sẽ đi xuống nhanh.

Nói với Zing, đa số công ty cho biết họ lựa chọn hướng dẫn viên ngoài dựa trên nhiều yếu tố. Thâm niên cộng tác với công ty là yếu tố quan trọng.

Bên cạnh đó còn kinh nghiệm, thời gian làm việc và kỹ năng ứng xử, mức độ tin tưởng và đôi khi là sự sự giới thiệu, tham khảo từ các hướng dẫn viên thân thiết.

Với tour nước ngoài, tiêu chí hướng dẫn viên sẽ khắt khe hơn. Thứ nhất, chắc chắn họ phải có thẻ hướng dẫn viên quốc tế. Thứ hai là kinh nghiệm và thứ ba là sự tương đồng với văn hóa công ty.

"Một chuyến đi có thành công hay không, phụ thuộc tới 60-70% ở hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên cơ hữu hay cộng tác đều quan trọng. Vấn đề là họ phải hiểu và phục vụ được khách hàng", ông Tú kết luận.